Большие перемены: Tele2 меняет все мобильные пакеты

По словам директора по продажам Tele2 Ааре Уусъярва, все старые пакеты будут действовать и клиенты по желанию могут заменить их на новые. Для этого следует в самообслуживании или в представительстве просмотреть пакеты и выбрать подходящий вариант.

Старые мульти-пакеты Tele2 для частных клиентов заменят на пакеты «Свобода разговаривать» (Vabadus vestelda), «Свобода 2» (Vabadus 2), «Свобода 8» (Vabadus 8), «Свобода 100» (Vabadus 100) и «Неограниченная свобода» (Piiramatu vabadus). Прежние бизнес-пакеты заменят на «Бизнес в Эстонии» (Äri Eestis), «Бизнес в Эстонии 10» (Äri Eestis 10), «Бизнес в Северных странах 30» (Äri Põhjamaades 30), «Неограниченный бизнес в Северных странах» (Piiramatu äri Põhjamaades) и «Неограниченный бизнес в Европе» (Piiramatu äri Euroopas).

Самый сложный выбор встанет перед частными клиентами с нынешним пакетом Multipakett 4.1. Сейчас они за 17,99 евро получают в месяц 12 Гб интернета, из которых 7 Гб в ЕС.

С одной стороны, у них есть возможность взять пакет Vabadus 8 за 12 евро, но это означает большую потерю в объеме используемого интернета. Другой вариант — пакет Piiramatu vabadus, который за 21 евро предлагает неограниченный интернет в Эстонии и 10 Гб интернета в ЕС. Есть также пакет за 15 евро Vabadus 100 (100 Гб интернета в месяц в Эстонии), но туда не входит использование интернета в странах ЕС.

По словам Уусъярва, все новые пакеты включают неограниченную скорость передачи данных, неограниченное количество минут разговора и текстовых сообщений, но отличаются по объему трафика передачи данных.

Новые пакеты Tele2. ФОТО: скриншот

«Самые большие изменения касаются пакетов связи для бизнес-клиентов. Впервые в Эстонии для бизнес-клиентов предназначены пакеты, в которых совершенно нет никаких ограничений на количество минут разговора и объем интернет-трафика как на территории Северных стран, так и во всей Европе. Эти условия почти в два раза выгоднее, чем у наших конкурентов», – отметил Уусъярв.