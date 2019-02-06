Кокорин и Мамаев останутся под стражей до апреля

Сегодня Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает sports.ru.
Оба игрока останутся под стражей до 8 апреля.
Кокорин и Мамаев содержатся под стражей в качестве меры пресечения по уголовному делу, возбужденному по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».
8 октября футболисты, младший брат Кокорина – Кирилл, а также Александр Протасовицкий приняли участие в драках в Москве. Меру пресечения им уже продлевали на два месяца – до 8 февраля.