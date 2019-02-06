Улучшение отношений с клиентами и забота о сотрудниках: Maxima планирует грандиозные изменения

Концерн Maxima Group, владеющий розничными сетями в странах Балтии, Польше и Болгарии, утвердил стратегию деятельности до 2025 года, которая определяет долгосрочное видение концерна, а также основные цели и приоритеты в развитии организации. На самое главное место концерн ставит изменения, направленные на повышение качества обслуживания клиентов и формирование лучшей рабочей среды для сотрудников. Согласно стратегии в течение последующих семи лет планируется инвестировать 600 миллионов евро в модернизацию и расширение сети магазинов.

«За время своей деятельности в течение последних двух десятилетий Maxima превратилась в историю успеха бизнес-среды Латвии: от одного магазина в Вильнюсе мы доросли до статуса лидера розничной торговли стран Балтии. Мы отдаем себе отчет в том, что для того, чтобы из сильного регионального участника рынка превратиться в по-настоящему международную компанию, нам нужно меняться. Мы хотим, чтобы помимо удобной сети магазинов, широкого ассортимента и выгодных цен, нас в равной мере ценили и за качественное обслуживание и приятный опыт покупок. Это, в свою очередь, требует личного вклада каждого сотрудника, поэтому мы стремимся к тому, чтобы работники чувствовали себя уважаемыми сотрудниками, участниками процесса и влияющими на процесс, то есть – неотъемлемой частью культуры нашей организации», - заявил председатель правления Maxima Group Далюс Мисюнас.

По словам Мисюнаса, в составлении новой стратегии непосредственное участие приняло более ста сотрудников концерна из компаний, действующих в пяти государствах.

Председатель правления Maxima Eesti Марко Пыдер отметил, что новая стратегия концерна задает четкие ориентиры для развития розничной сети в Эстонии. «Наша цель быть для наших клиентов самым предпочтительным партнером в совершении повседневных покупок. Являясь в том числе и одним из крупнейших работодателей Эстонии, мы должны прилагать усилия для того, чтобы ценить каждого из наших 3700 коллег, - сказал Марко Пыдер. – Основной нашей задачей я вижу обеспечение устойчивого развития, прежде всего путем развития имеющейся сети; упор на улучшение существующих отношений с клиентами, постоянное развитие единого командного духа и организационной культуры предприятия».

Стратегия концерна фокусируется на клиенте с целью каждый день оставаться для него самым предпочтительным выбором. При обеспечении наилучшего опыта покупок в центре внимания находятся более удобная покупательская среда в магазинах, интеграция цифровых решений в процессе покупок, широкий ассортимент и хорошее соотношение цены и качества. Для достижения последней цели предприятию необходимо повысить эффективность своей деятельности, что даст возможность для экономии расходов и, соответственно, снижению цен. Согласно стратегии внедрение более эффективных решений управления бизнесом в ближайшие семь лет позволит сэкономить около 500 миллионов евро.

Ключевым элементом стратегии также является устойчивость деятельности. «Фундамент для достижения наших целей формируется за счет ответственности, обеспечения благополучия своих клиентов и сотрудников, доверительных взаимоотношений с партнерами, поддержки и мотивации местных производителей и защита окружающей нас среды», - заявил Далюс Мисюнас.

Наряду с изменениями, направленными внутрь организации, стратегия Maxima Group предусматривает и быстрое расширение на международном рынке, во что до 2025 года будет инвестировано около 100 миллионов евро ежегодно, то есть в общей сложности – не менее 600 миллионов евро. Основной упор будет направлен на усиление сети магазинов на имеющихся и новых рынках, а также – на развитие новых каналов продаж с целью обеспечить концерну ежегодный семипроцентный рост оборота.