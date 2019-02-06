Почти 40 ножевых ранений: подробности жестокого убийства вскрылись в зале суда

Прокурор Терье Алексашин обвиняет Александра Новикова в избиение его матери 20 июля прошлого года в квартире на улице Петсери, 8, где позднее, согласно обвинению, он совершил жестокое убийство, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

После того, как потерпевшая ушла из дома, Новиков и его отчим 71-летний Станислав остались в квартире вдвоем. Согласно обвинению, Новиков 20 или 21 июля (точная дата не установлена) убил своего отчима, которого избил кулаками и неоднократно ударил кухонным ножом в различные части тела, в том числе и в грудь. «Смерть наступила от колотой раны в область сердца», - сказал прокурор.

Всего на теле убитого было 38 колотых и резаных ран, также легкие травмы, например, ссадины, гематомы и царапины. «Учитывая способ убийства и многочисленность колотых ран, совершенное квалифицируется как убийство особо жестоким способом», - сказал Алексашин.

Потеря памяти у обвиняемого

Во время предварительного следствия Новиков признал, что мог избить мать, но отрицал свою причастность к убийству отчима. «По его словам, он ничего не помнит о том вечере и ночи, поскольку несколько недель подряд употреблял алкоголь, - говорит Алексашин. - Но он настаивает на том, что он этого (убийство отчима — прим.ред.) не совершал и высказал мнение, что это подстроила его мать».

Хотя свидетелей убийства не было и потерпевший умер, результаты экспертизы говорят против Новикова. «На месте происшествия был найден окровавленный кухонный нож, на острие ножа была кровь убитого, - рассказывает Алексашин. - На ручке ножа найдено ДНК Новикова, кровь убитого найдена на брюках Александра Новикова и ДНК потерпевшего была найдена также под ногтями Новикова». Поэтому прокурор считает, что вина Новикова доказана.

Защитник: доказательства слабые

У обвиняемого другая точка зрения. На вопрос судьи Эркки Хирсника, признает ли Александр Новиков свою вину, подсудимый ответил коротко: «Нет». На уточняющий вопрос, признает ли он свою вину частично, вновь последовал отрицательный ответ. Защитник Новикова, присяжный адвокат Ану Пяртель сказала, что на основании доказательств Новикова невозможно признать виновным в убийстве. «Нет доказательств, которые напрямую указывают, что именно Новиков совершил это, - говорит она. - Свидетелей не было, ни один проходящий по этому делу свидетель ничего не видел и прокуратура прежде всего опирается на результаты экспертизы».

Тот факт, что экспертиза обнаружила на орудии убийства ДНК Новикова, по словам Пяртель, не подтверждают того, что обвиняемый совершил преступление. По такой же логике не доказывает его причастность к убийству ДНК жертвы на одежде Новикова и под его ногтями. «Считаю, что доказательства слишком слабые, чтобы обвинять Александра Новикова в убийстве», - сказала адвокат.

После того как были заслушаны обвинитель, обвиняемый и защитник, судебное разбирательство продолжилось слушаньем показаний матери Новикова, во время которых заседание было объявлено закрытым.