Предложение: ввести налог на полеты в теплые страны

Предприниматель и член партии "Богатство жизни" Аллан Коккота поднял бы налог на предметы роскоши и товары, вредящие здоровью человека, в том числе, он бы обложил налогом парфюмерию, косметику и полеты в теплые страны - это, по его мнению, позволит сберечь окружающую среду, к тому же государство сэкономит деньги на случай грядущих катастроф, пишет Äripäev.