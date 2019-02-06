Ср, 6.02.2019
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Предложение: ввести налог на полеты в теплые страны

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Аллан Коккота.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Предприниматель и член партии "Богатство жизни" Аллан Коккота поднял бы налог на предметы роскоши и товары, вредящие здоровью человека, в том числе, он бы обложил налогом парфюмерию, косметику и полеты в теплые страны - это, по его мнению, позволит сберечь окружающую среду, к тому же государство сэкономит деньги на случай грядущих катастроф, пишет Äripäev.

Под вредящими здоровью товарами Коккота подразумевает алкоголь, табачные изделия и коноплю, кроме того, в этот список, по его словам, следует включить и товары и услуги, вредящие окружающей среде и здоровью в долгосрочной перспективе. К вредным отраслям он также причисляет сланцевую энергетику и авиацию. 

Читайте подробнее в Äripäev.

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