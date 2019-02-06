Невнимательность сотрудников эстонских фирм обошлась им в 87 000 евро

Этот тип интернет-мошенничества происходит так: преступники вмешиваются в переписку по электронной почте и меняют банковские реквизиты партнеров фирмы таким образом, чтобы деньги переводили на счет неизвестного лица в неизвестный банк.

Мошенники создают такой адрес электронной почты, который создает впечатление, что письмо пришло от партнера, и с помощью этого адреса сообщают о якобы изменении банковского счета, на который следует в дальнейшем делать переводы.