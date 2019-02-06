Ср, 6.02.2019
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Невнимательность сотрудников эстонских фирм обошлась им в 87 000 евро

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Eurod.

ФОТО: SCANPIX

Обзор преступлений за прошлый год в Эстонии показывает, что трендом киберпреступности является замена банковских реквизитов: в среднем потерпевший переводил преступникам 87 000 евро, пишет Postimees со ссылкой на Geenius.

Этот тип интернет-мошенничества происходит так: преступники вмешиваются в переписку по электронной почте и меняют банковские реквизиты партнеров фирмы таким образом, чтобы деньги переводили на счет неизвестного лица в неизвестный банк.

Мошенники создают такой адрес электронной почты, который создает впечатление, что письмо пришло от партнера, и с помощью этого адреса сообщают о якобы изменении банковского счета, на который следует в дальнейшем делать переводы.

Например, одно эстонское предприятие предоставило международному покупателю товаров на сумму свыше 100 000 евро с двухмесячной рассрочкой. Поскольку деньги не поступали, фирма начала разбираться и выяснила, что кто-то вмешался в их электронную переписку и отправил покупателю новый банковский счет, куда иностранная фирма перевела более половины суммы, без которых в итоге остался торговец. 

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