НАТО и Македония подписали протокол о присоединении страны к альянсу

Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров и 29 стран-участниц НАТО подписали в среду в штаб-квартире в Брюсселе протокол о вступлении страны в альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал событие "историческим днем", ведущим Македонию к тому, что страна станет 30-м членом альянса после ратификации протокола всеми государствами НАТО.

"Все союзники НАТО подписали протокол о присоединении Македонии, это обеспечивает большую безопасность и благополучие всему региону. Жду дня, когда перед штаб-квартирой НАТО будут развеваться флаги 30 государств", - написал Столтенберг в Твиттере.

Вступление Северной Македонии в НАТО стало возможным после того, как Греция и Македония достигли соглашение по длившемуся почти 30 лет спору о наименовании, и оно было ратифицировано парламентами обеих стран.

Свои поздравления принес также уполномоченный Еврокомиссии по расширению Йоханнес Хан, назвав в Твиттере подписание Македонией протокола о присоединении к НАТО "вкладом в мир и стабильность" на Западных Балканах.