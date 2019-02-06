Приходящая медсестра вместо родственника: государство планирует реформу социальной сферы

Попечителями в Эстонии зарегистрированы чуть больше 11 тысяч человек. Большинство этих людей не работает, они получают медицинскую страховку и крошечное пособие от местного самоуправления. Например, в Нарве пособие составляет 26 евро в месяц и выплачивается при условии, что попечитель не работает и не учится нигде на дневном отделении.

Поэтому большая часть людей, которые помогают своим больным и престарелым родственникам, не регистрируются как попечители. Исследования показывают, что в Эстонии таких около 65 тысяч человек, из них 20 тысяч человек тратят на уход за родственниками 20 часов в неделю и более - то есть для них это, фактически, еще одно рабочее место. Об этом рассказала на брифинге для прессы на прошлой неделе в Нарве главный специалист отдела попечительства Министерства социальных дел Регина Сергеева.

“По закону человек не должен предоставлять услуги своим близким, - отметила она. - Я несу ответственность за близких, обязана обеспечивать детей, маму и папу в старости, но я не обязана предоставлять им конкретные услуги. Обязана их оплатить, но не обязана сама оказывать услугу”.

Больше всего людей, ухаживающих за больными родственниками, в Пылвамаа (11,2% населения) и в Ида-Вирумаа (8,9% населения).

“Можно сделать вывод, что в этих регионах доступность услуг по уходу самая низкая”, - прокомментировала Регина Сергеева.

По ее словам, доступность социальных услуг, которые оказывают специалисты, зачастую зависит от того, может ли человек и его родственники оплатить помощника по дому. Из всех расходов на социальные услуги города и волости оплачивают в среднем только 22%, и эта цифра продолжает снижаться. Остальные расходы несут сами больные или их родственники.

Кроме того, местные самоуправления по всей Эстонии предпочитают оказывать помощь не на дому, а в специальных домах попечения, но и там мест, как правило, остро не хватает.

“Если человек нуждается в сестринской помощи, зачастую местное самоуправление ищет место, чтобы отправить его куда-нибудь в дом попечения, - пояснила Регина Сергеева. - Мы же хотим добиться, чтобы сестринская помощь приходила к нему домой. Человек не должен помещаться в дом попечения, если он более-менее справляется - достаточно, чтобы к нему приходило опорное лицо, которое поможет приготовить еду, и медсестра, которая сделает уколы. Сейчас это делается, но не везде, не всегда и зачастую за счет самого клиента. И если клиент не способен сам себе это оплатить, то это для него недоступно”.

По мнению Регины Сергеевой, главная проблема в том, что местные власти выделяют на социальные нужды недостаточно денег. И часто при составлении бюджета исходят не из того, какие нужны есть у людей, а из того, сколько есть денег в наличии. Соответственно, нужных услуг хватает не на всех.

Из-за такого подхода местных властей канцлер права судится с городскими властями Нарвы, но, по словам Регины Сергеевой, это распространенная практика в самых разных уголках Эстонии.

Также министерство хочет добиться, чтобы нужды каждого клиента сначала оценивали, составляли план работы, и затем разные службы следовали этому единому плану. Сейчас, например, если нуждающийся в попечении человек выходит из больницы, то социальные работники начинают с нуля, а не продолжают действовать по плану, составленному в больнице.