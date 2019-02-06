Вышел из дома и исчез: полиция ищет пропавшего 39-летнего мужчину

В последний раз Кристьяна видели вчера утром на железнодорожной станции Раазику и возле местного магазина Konsum. Он довольно нелюдимый, но в крайнем случае может пойти на контакт с людьми.

Рост Кристьяна 185 см, он среднего телосложения. У него немного вьющиеся темные волосы и небольшая борода. На нем была коричневая куртка, темные с полосками спортивные штаны и темная обувь. У него нет с собой ни документов, ни мобильного телефона.

Информация о пропавшем передана патрулям, также проверяется, не находится ли он в какой-то больнице. Он мог сесть на поезд, но ни у близких, ни у полиции нет информации, куда он мог направиться.