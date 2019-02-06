Названы самые криминальные регионы Эстонии

«Хорошо, что число тяжелых случаев насилия с годами почти непрерывно сокращалось. В прошлом году с учетом попыток было зарегистрировано 36 непредумышленных и семь умышленных убийств, в результате которых погибли 26 человек. Это рекордно низкий показатель с середины прошлого века. В позапрошлом году от насилия погибли 33 человек, треть из них женщины. Важно также отметить, что люди чувствуют себя все более безопасно, когда темными вечерами находятся на улице в окрестностях дома», - сказал министр юстиции Урмас Рейнсалу.

В то же время, за последние годы выросло число зарегистрированных случаев физического насилия и угроз.

«Это отражает возросшее внимание со стороны общественности и полиции к домашнему насилию и так называемым легким случаям насилия, при этом данные опросов и прочие источники не указывают на реальный заметный рост насилия. Например, и статистика, и виктимологическое исследование подтверждают, что конфликт, вспыхнувший между посторонними в баре или на улице, уже не так часто приводит к драке», - отметил он.

В 2018 году было зарегистрировано 27 125 преступлений, что на 0,5 процента больше, чем в позапрошлом году. Большую часть зарегистрированных преступлений — 39 процентов — составили преступления против собственности, за ними следовали преступления против личности (28 процентов) и транспортные преступления (13 процентов). Из отдельных видов преступлений больше всего в 2018 году было зарегистрировано краж (7403), физического насилия (5966) и вождения в нетрезвом виде (2661).

«За последние десять лет преступность заметно сократилась, как по официальной статистике, так и по данным опросов населения. В 2018 году впервые за последние 15 лет прервалась тенденция снижения числа преступлений — во многом из-за изменения в делопроизводственной практике полиции, в соответствии с которым случаи физического насилия стали регистрировать еще на ранней стадии и в первую очередь в том, что касается домашнего насилия. В прошлом снижение было связано главным образом с сокращением преступлений против собственности, поскольку их высокая доля в преступности сильнее всего влияет на общую картину», - пояснил министр.

Одним из ключевых слов прошлого года была также преступность среди несовершеннолетних. По сравнению с 2017 годом в 2018 году было зарегистрировано на девять процентов меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло прежде всего за счет краж, в то время как общее число краж в Эстонии немного сократилось. Для совершенных несовершеннолетними краж характерна высокая доля систематических краж.

Ориентировочно 30 процентов наиболее частых правонарушений со стороны несовершеннолетних совершается как минимум вдвоем. Влияние дружеской компании на совершение правонарушений выше всего в том, что касается нарушений публичного правопорядка и самовольных вторжений.

«Я и министр внутренних дел в качестве одного из приоритетов борьбы с преступностью обозначили преступность среди несовершеннолетних, особенно групповую и насильственную. Для того, чтобы дети не оказывались в поле зрения системы уголовной юстиции, крайне важно предупреждать преступность несовершеннолетних и заниматься исходными причинами, по которым несовершеннолетний вообще совершил преступление. Для профилактики преступности несовершеннолетних в этом году в полном объеме под руководством Министерства юстиции стартует программа предупреждения правонарушений несовершеннолетних», - сказал Рейнсалу.

«Эти показатели внушают тревогу и в очередной раз показывают, как важно систематически и с умом работать с несовершеннолетними, чтобы они не попадали в круговорот преступности и становились законопослушными взрослыми людьми. Наш приоритет — чтобы меньше несовершеннолетних попадало в систему и совершало преступления», - подчеркнул министр.