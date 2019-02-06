«Скорость убивает людей»: три месяца стали самыми трагическими на дорогах Эстонии

Особенно трагическими в прошлом году были январь, июнь и июль, поскольку в эти месяцы на дорогах погибало десять или больше человек, сообщил BNS в среду пресс-секретарь департамента шоссейных дорог.

По сравнению с 2017 годом в 2018 году в ДТП погибло намного больше людей, число погибших находилось на одном уровне с 2015 и 2016 годом. Например, в 2017 году сократилось число ДТП при участии одного транспортного средства, в которых погибли люди, и число ДТП с человеческими жертвами в Харьюмаа, но в 2018 году их было примерно столько же, сколько в 2015 и 2016 году. Кроме того, в 2017 году в ДТП не погибали мотоциклисты, но в 2018 году их погибло шестеро. В 2018 году также выросло число пострадавших, поднявшееся до уровня 2016 года.

Комиссия по расследованию тяжких ДТП отметила, что основными факторами риска ДТП с погибшими являются отказ от использования средств безопасности, алкогольное или наркотическое опьянение, посторонние занятия и превышение скорости.

«В прошлом году самыми тяжелыми для дорожного движения были летние месяцы. В августе мы за счет других работ увеличили надзор за движением, полицейские фокусировались на измерении скорости движения. Именно скорость убивает и калечит людей», - сказал префект Пыхьяской префектуры Кристиан Яани. Он добавил, что возросшая заметность полицейских произвела эффект, но он оказался недолгим. Всего полицейские потратили на надзор за транспортным движением 451 000 рабочих часов и задержали 37 000 превысивших скорость и 6800 нетрезвых водителей. Камеры наблюдения за скоростью зафиксировали 113 000 нарушений.

«Согласно отчету комиссии по расследованию тяжких ДТП, в целых 26 случаях из 64 (почти 41 процент погибших в ДТП) существенным фактором аварии был выбор скорости движения. В 18 случаях также была превышена максимальная допустимая скорость», - сказал глава отдела дорожной безопасности департамента шоссейных дорог Эрик Эрнитс и добавил, что в последние годы важным фактором риска стала также посторонняя деятельность за рулем, которая в прошлом году была основной причиной гибели 10 человек.

Яани также отметил, что в Эстонии по дорогам каждый день двигаются тысячи водителей, не перестающие во время вождения пользоваться телефоном. «В прошлом году полицейские задержали 3800 человек, пользовавшихся во время вождения телефоном», - сказал он.

«Большинству водителей пользование средствами безопасности и трезвое вождение кажутся элементарными. Согласно исследованиям, садятся за руль нетрезвыми или не пристегиваются ремнем безопасности всего до трех процентов водителей. Тем не менее, в прошлом году в ДТП при участии нетрезвых водителей погибли 13 человек, а 16 погибших не были пристегнуты. То, что такая малая доля, как три процента водителей, столь заметно представлена в ДТП с жертвами, показывает, что люди идут на очень большой риск, когда садятся за руль нетрезвыми или не пристегивают ремень безопасности», - сказал Эрнитс.

«Беспокоит то, что в прошлом году почти треть погибших участников движения не использовала средства безопасности корректно. Почти половина пострадавших велосипедистов также не пользовалась средствами безопасности. Все говорит о том, что нужно постоянно напоминать об основах безопасности движения. Не для всех пассажиров пристегивание ремнем безопасности является естественным, а если добавить к этому чрезмерную скорость движения, тяжелые травмы или смерть оказываются неизбежны», - сказал Яани.

Вступившие в этом году в силу ускоренные процедуры сократят время, необходимое для делопроизводства по определенным ПДД, и повысят число вмешательств. «Это значит, что у полицейских появилось больше времени на то, чтобы по-настоящему сделать дорожное движение безопаснее. В этом году мы начнем пользоваться мобильными камерами измерения скорости, которые будут устанавливать в районах с наибольшим числом ДТП», - сказал Яани.

В 2018 году меры безопасности движения применялись на 54 объектах, их общая стоимость составила 7,8 млн евро. В фокусе была в первую очередь безопасность пешеходов.

В 2018 году департамент шоссейных дорог провел 1157 мероприятий, связанных с повышением информированности о ПДД и профилактикой аварий, в которых приняло участие 68 269 человек. Профилактическая деятельность была адресована преимущественно группам риска, например, пожилым и молодежи. В прошлом году департамент полиции и погранохраны провел для детей и молодежи 1080 профилактических мероприятий, в которых приняли участие 44 325 детей и подростков.