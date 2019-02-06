Школы Таллинна переполнены: проблемы с местами возникнут в двух районах

В связи с быстрым ростом числа учеников в последние годы многие школы Таллинна переполнены, причем ситуация не изменится в ближайшие десять лет, выяснилось из исследования, подготовленного по заказу Таллиннского департамента образования.
Исследование, которое будет взято за основу при разработке образовательной стратегии Таллинна, выявило, что в последние годы число учеников основной школы выросло почти на 25%, оказав влияние на столичные школы, передает rus.err.ee.
В собственности города находится 55 школ со стационарным обучением, в которых 41 600 ученических мест, в то время как учеников в текущем году – приблизительно 44 800 человек.
Согласно данным исследования, проблемы со школьными местами возникнут прежде всего в центре города и в районе Пыхья-Таллинн, и это будет обусловлено жилищным строительством. В связи с этим в качестве решения рассматривается возможность строительства одной-двух новых школ в этих районах.