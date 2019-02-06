Безопасность под угрозой: в Эстонии авиакомпанию принуждают совершать опасные посадки самолетов?

По сообщению волостной управы Хийумаа, у обслуживающей авиалинию Таллинн-Кярдла литовской компании Transaviabaltika отсутствуют возможности пользования системой посадки самолета GNSS на Кярдласком аэродроме, хотя ранее компания заявляла о своей готовности использовать эту систему.

Занимающая пост волостного старейшины Хийумаа Рейли Ранд отмечает в своем письме Министерству экономики, что срок перехода на процедуры GNSS на Кярдласком аэродроме истек 31 января этого года. По ее словам, в прошлом году представитель Transaviabaltika неоднократно заявлял о готовности использовать эту систему посадки.

На поданный 31 января запрос со стороны волостной управы обслуживающая кярдласкую авиалинию компания сообщила, что Transaviabaltika не может использовать процедуры GNSS.

Представитель Transaviabaltika сообщил BNS в свою очередь, что предприятие ни одного условия заключенного 2,5 года назад договора с Департаментом шоссейных дорог не нарушило и что самое главное — у авиафирмы нет обязанности, но есть возможность при необходимости использовать процедуру GNSS.

Муст пояснил, что авиапредприятие не может использовать данную систему до тех пор, пока летный департамент не даст на это добро. «Да, временно мы внесем уточнение в свое Руководство по летной эксплуатации или flight operations manual, которое, скорее всего, завтра одобрит летный департамент Литвы, после чего сможем пользоваться и процедурой GNSS”, - сообщил он.

По словам Муста, посадка может осуществляться самыми разными способами. Первый вариант — это визуальное приближение: пилот смотрит в окно и сажает самолет; второй — инструментальный подход, третий — в условиях ограниченной видимости приземляться с помощью точных приборов радионавигации, как это делается в аэропорту с помощью IRS. В качестве четвертого варианта разработана процедура GNSS, построенная на базе навигационной процедуры с использованием GPS.

По словам Муста, решение об использовании этой возможности может принять только капитан воздушного судна. «Местное самоуправление не имеет полномочий заставлять авиапредприятие сажать свой самолет на заведомо опасное поле. Это ставит под угрозу безопасность полетов и недопустимо», - отметил он.

Правительство в 2017 году решило выделить почти миллион евро на реконструкцию аэродрома в Кярдла. Наряду с новым асфальтобетонным покрытием для взлетной полосы были созданы предпосылки к монтажу на летном поле системы GNSS (Global Navigation Satellite System), благодаря которой самолеты смогут совершать посадку при более низкой облачности, чем допускают текущие возможности аэродрома.

«Это только один фактор, который немного улучшил положение дел, мы теперь сможем приземляться и при облачности на высоте 300 футов», - отметил представитель фирмы-оператора линии Таллинн-Кярлда.

Transaviabaltika сейчас обслуживает авиалинии Таллинн-Курессааре и Таллинн-Кярдла. Ныне действующий операторский договор составлен до 31 мая.