Живущие в Эстонии британцы не испытывают интерес к эстонскому гражданству

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, отметив, что в прошлом году только один гражданин Великобритании подал ходатайство об эстонском гражданстве. Просьба британца была удовлетворена. До сего времени на протяжении многих лет ни один гражданин Великобритании не просил предоставить ему эстонское гражданство.

Не было таких ходатайств и в текущем году, добавил пресс-секретарь.

По его словам, иностранец, желающий получить эстонское гражданство, перед тем, как подавать заявление об этом, должен прожить в Эстонии на основании вида на жительство или разрешения на проживание не менее 8 лет. Эстонские законы также не допускают двойное гражданство.

По данным Регистра народонаселения, по состоянию на 1 января текущего года в Эстонии проживали 1422 гражданина Великобритании. Год назад их было 1286, то есть, за год численность британских граждан в Эстонии выросла на 11 процентов.