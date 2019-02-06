Чт, 7.02.2019
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Коалиция решает вопрос о выплате владельцам сертификатов ВЭБ-фонда 15 млн евро

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Документы фонда ВЭБ.

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

11 февраля правительство примет решение о выплате владельцам сертификатов бывшего ВЭБ-фонда 15 млн евро.

Если на следующей неделе коалиция не примет соответствующего решения, то действующий состав Рийгикогу точку в этом вопросе поставить уже не успеет, сообщает rus.err.ee.

По оценке Министерства юстиции, для выплаты средств владельцам сертификатов нет юридических оснований. В то же время министерство подчеркнуло, что если Рийгикогу все же решит произвести выплату из госбюджета, то со всеми владельцами сертификатов нужно будет поступить одинаково. Министерство финансов, в свою очередь, отметило, что законопроект противоречит Конституции, Закону о Банке Эстонии и Закону о государственном бюджете.

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