Коалиция решает вопрос о выплате владельцам сертификатов ВЭБ-фонда 15 млн евро

Если на следующей неделе коалиция не примет соответствующего решения, то действующий состав Рийгикогу точку в этом вопросе поставить уже не успеет, сообщает rus.err.ee .

По оценке Министерства юстиции, для выплаты средств владельцам сертификатов нет юридических оснований. В то же время министерство подчеркнуло, что если Рийгикогу все же решит произвести выплату из госбюджета, то со всеми владельцами сертификатов нужно будет поступить одинаково. Министерство финансов, в свою очередь, отметило, что законопроект противоречит Конституции, Закону о Банке Эстонии и Закону о государственном бюджете.