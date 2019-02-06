Крым. ФОТО: Sergei Malgavko / Sergei Malgavko/TASS

5 февраля российские СМИ сообщили, что в апреле 2019 года британская делегация планирует посетить Крым. Русская служба Би-би-си решила проверить факты.

Британские политики, эксперты и предприниматели примут участие в Ялтинском международном экономическом форуме, сообщил газете "Известия" один из организаторов мероприятия Андрей Назаров.

По словам Назарова, делегацию в составе около 15 человек возглавит депутат Европейского парламента Билл Этридж. Полный состав делегации не называется.

Как выяснила Русская служба Би-би-си, среди приглашенных - политики-популисты и управляющий компании "Тикка кебаб".

Россия аннексировала полуостров Крым в 2014 году. Действия Москвы были осуждены международным сообществом. Великобритания и другие страны Евросоюза, а также США ввели в отношении России политические и экономические санкции.

Кто эти люди?

Билл Этридж - бывший член право-популистской британской партии UKIP (Партия независимости Соединенного Королевства). UKIP обратила на себя внимание успехом на последних выборах в Европарламент, выиграв 24 места. Одно из них занял Этридж.

UKIP выступает за ограничение иммиграции и поддерживает выход страны из ЕС, а также введение моратория на переезд на постоянное место жительства в Великобританию иностранцев.

Во внутренней британской политике UKIP была не слишком влиятельна, а после референдума о выходе из ЕС (что заявлялось одной из главных ее политических целей) и вовсе оказалась на грани политической смерти.

В 2017 году Этридж уже посещал Крым.

В октябре 2018 Этридж заявил, что покидает UKIP. После выхода он занял пост заместителя председателя Либертарианской партии. На всеобщих выборах 2017 года представители партии набрали в своих округах 0,2 - 0,4 процента голосов избирателей.

Пол Бортвуд - еще один британский политик, который, как сообщили "Известия", собирается посетить Крым. В публикации он был назван британским экспертом по международным делам.

Как выяснила Би-би-си, Бортвуд работает начальником секретариата Этриджа. Он также раньше состоял в UKIP. А затем вслед за Этриджем перешел к либертарианцам.

Глава Либертарианской партии Эндрю Уизерз сообщил, что узнал о готовящейся поездке своих однопартийцев в Крым из запроса Би-би-си.

"Нам ничего не известно об обстоятельствах визита, и нас о нем не информировали", - сообщил он.

В партии добавили, что сейчас расследуют обстоятельства предыдущего визита Этриджа в Крым, несмотря на то, что он состоялся еще до того, как политик вступил в Либертарианскую партию.

"Мы относимся к этому предельно серьезно. Сейчас национальный координационный комитет [партии] готовит сообщение, предполагающее исключение указанных членов партии", - говорится в ответе, направленном в адрес Би-би-си.

Этридж и Бортвуд не ответили на запрос Би-би-си о комментарии.

Джим Бхутто - управляющий компании "Тикка кебаб". Компания специализируется на кейтеринге, то есть готовит блюда индийской национальной кухни и кебабы для для обслуживания выездных меропрятий, питания людей на свадьбах и праздниках.