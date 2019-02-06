Госсуд не принял к рассмотрению жалобу Gemalto по спору о тендере на ИД-карты

Спор между производителем ИД-карт Gemalto и Департаментом полиции и погранохраны (PPA), касающийся конкурса по поставке новых ИД-карт, дошел до Госсуда. По оценке суда, последняя жалоба Gemalto не была подана вовремя. Теперь суд решил, что хотя предприятие с жалобой задержалось, суд продлит срок подачи. Вместе с тем суд не принял к рассмотрению ранее поданную жалобу и дело переходит на рассмотрение окружного суда.

Спор между Gemalto и PPA касается договора, заключенного в рамках прошедшего в 2017 году тендера по производству ИД-карт. PPA заключил с французским предприятием Oberthur Technologies (переименовано в Idemia) договор о производстве ИД-карт, карт вида на жительство, digi-ID и дипломатических удостоверений личности. Максимальная ориентировочная стоимость пятилетнего договора составляет около 40 млн евро.