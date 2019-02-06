Elektrilevi выплатило клиентам более 200 000 евро компенсаций

Об этом BNS сообщила в среду руководитель отдела обслуживания клиентов Elektrilevi Кристийна Кеэрдоя.

По ее словам, в прошлом году предприятие рассмотрело в общей сложности 686 заявлений о возмещении ущерба, вызванного неполадками в электросетях. Из них было решено удовлетворить 297 заявлений, выплатив клиентам в качестве компенсации в общей сложности 208 000 евро.

По ее словам, количество заявлений такого рода за последние четыре года остается практически неизменным, в той же мере и Elektrilevi компенсирует своим клиентам ущерб — в объеме почти 40% общего числа претензий.

«За последние четыре года менялась только сумма возмещения — например, в 2015 году она составила 121 000 евро», - пояснила Кристийна Кеэрдоя.

По ее словам, рост объемов компенсаций во многом связан с тем, что за последние годы как предприятия, так и бытовые потребители заметно расширили круг используемой электронной техники, зачастую особенно чувствительной к перепадам напряжения в электросетях или перебоям в подаче электричества.

«Даже такие обычные бытовые приборы как холодильники, электроплиты, стиральные машины и тепловые насосы становятся все сложнее, в них все больше тонкой электроники, чувствительной к нестабильности в электросетях», - добавила Кеэрдоя.

Она подчеркнула, что, решая вопрос о выплате компенсации, Elektrilevi в первую очередь определяет, по какой причине произошел сбой в электроснабжении и в какой мере он был связан с деятельностью оператора, а также было ли отключение электроэнергии плановым и связанным с текущим ремонтом сетей.