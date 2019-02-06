Осужденный за педофилию получил почетную награду

В прошлом году Министерство юстиции вручило почетные награды Дубового венка Свободы 129 людям, среди которых оказался и Сильвер Сильд 1956 года рождения.

Кандидатов на почетные награды могут выдвигать как частные лица, так и организации, в том числе неправительственные объединения, государственные учреждения и учреждения местных самоуправлений, а также предприятия.

По словам Министерства юстиции, почетную награду Сильду предложили дать города Тарту и Выру, волости Выру, Рыуге, Сетомаа, а также Эстонский союз Memento. «За то, что он внес свой вклад в выяснение и знакомство с историей независимости и сопротивления Эстонии, был одним из инициаторов создания мемориала жертвам депортации в Выру», - уточнили в Министерстве юстиции.

Но вчера выяснилось, что в 2008 году он был осужден за связанное с педофилией преступление. Тогда суд приговорил его к двум годам условного тюремного заключения, из которых треть была списана из-за сокращенного производства, в итоге в качестве наказания остался год и четыре месяца условно с испытательным сроком в два года.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу сказал, что он, вручая почетную награду, не знал о его наказании. «Несомненно, человек не получил бы награду, если бы министерству было известно о его наказании», - сказал Рейнсалу.

Решении лишить человека награды принимает комиссия. «На основании полученного вчера сообщения министр дал распоряжение комиссии собраться и принять решении о лишении человека награды, - сообщает министерство. - Комиссия должна собраться в ближайшие дни».

«У человека нет права стать лучше, жить дальше и работать?» - спросил Сильвер Сильд в комментарии для Postimees. «Согласился с упрощенным производством, чтобы не травмировать ни себя, ни свою семью, и отсюда исходит мое признание вины, - сказал он о принятом в 2008 году судебном решении. - Все общество и государство считает, что тот, кто раз был признан виновным, никогда не исправиться? Это неправильное отношение».