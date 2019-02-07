Кроссь: культурную дипломатию могут обернуть против нас! Кылварт: Тотальный диктант – вне политики

Первые номера крупных избирательных округов от центристов и реформистов прокомментировали русский вопрос, вновь обострившийся после объявления Таллинна столицей Тотального диктанта.
В студии Rus.Postimees встретились в прямом эфире первый номер центристов в столичном избирательном округе Ласнамяэ председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт и первый номер реформистов в Ида-Вирумаа Ээрик-Нийлес Кроссь.
Фрагмент дискуссии:
Ээрик-Нийлес Кроссь: – Как-то всё очень хорошо складывается, красиво звучит. Вы – король русского языка в Эстонии, Таллинн – столица Тотального диктанта.
Михаил Кылварт: – А почему вы выделяете именно Тотальный диктант, и не говорите о Tallinna etteütlus (похожая акция на эстонском языке - прим.ред.)? И что это за странное выражение - «король русского языка»?
Ээрик-Нийлес Кросс: – Это же очевидно, что мы не живем в изоляции и знаем, что происходит в мире. Красивый по сути проект используют в своих целях политики, представители «Русского мира» и т.д.
– Чего больше в острой реакции на Тотальный диктант: влияния выборов или страха?
Ээрик-Нийлес Кросс: – Влияние выборов и страх всегда вмешиваются, они идут рядом. Но это не столь важно.
Глупо утверждать, что Тотальный диктант дистанцирован от политического влияния. Там есть огромная политическая составляющая.
Михаил Кылварт: – Акция абсолютно аполитична, и организаторы твердо придерживаются этого принципа. В течение 15 лет авторами текста становились очень разные писатели (Стругацкий, Рубина, Быков), в том числе известные в России своими критическими высказываниями и оппозиционной риторикой по отношению к действующей власти. Организаторы акции не поддерживают ни одну ни другую сторону. В прошлом году, например, автором текста была Гузель Яхина, известная своим романом «Зюлейха открывает глаза», который повествует о раскулачивании татарской деревни и ужасах депортации.
Не надо придумывать того, чего нет. Не надо пускать общественность по ложному следу, вызывая бурю страха и непонимания.
Ээрик-Нийлес Кросс: – Министерство образования России, поддерживающее эту акцию, - часть политической структуры.
– Почему в Эстонии столь сильно отторжение культурной дипломатии? Почему лозунги о «мягкой силе Кремля» по-прежнему популярны? Почему в России никто не возмущался, когда театр «Эстония» гастролировал в Большом?
Ээрик-Нийлес Кросс: – Конечно, культурная дипломатия важна! Но ее тяжело применять в таких странах, как Эстония. Этому есть простое объяснение.
Культурную дипломатию могут обернуть против нас! Мне нравится, когда культурные отношения между Россией и Эстонией развиваются – но до тех пор, пока к этому не прикасается Кремль и правительство России.
– А не кажется ли вам, что поддержка подобных акций могла бы стать хорошей возможностью для продвижения интеграции и увеличения доверия к государству?
Ээрик-Нийлес Кросс: – Я не понимаю, как Тотальный диктант может помочь интеграции.
Михаил Кылварт: – Я вам объясню! Если бы вы и уважаемый господин Рейнсалу сказали хоть одну фразу о том, как замечательно, что русские, проживающие в нашей стране, ценят и уважают свой язык и культуру, от этого было бы пользы для интеграции в десятки раз больше, чем от всех тех пасквилей, которые периодически появляются в СМИ. Люди бы почувствовали, что их здесь не боятся, что их здесь не осуждают за то, что они делают, за то, что они изучают свой язык и культуру. Им было бы понятно, что они здесь у себя дома. И они бы ответили взаимностью. Им бы захотелось доказать, что они у себя дома. Причем с их стороны это делается постоянно. Достаточно вспомнить, что бесплатные места на курсы эстонского языка разлетаются за считанные минуты.
– Г-н Кроссь, а чего вы боитесь в Тотальном диктанте? Такое впечатление, что даже в EKRE не так сильно встревожены, как в Партии реформ и Isamaa...
Ээрик-Нийлес Кросс: – Я даже не заметил, что реформисты чем-то встревожены. Я всего лишь разместил комментарий в Facebook (содержание записи: «Кылварт мог бы смыть пятно позора столицы Тотального диктанта, научив его участников правильно писать слово "Таллинн"» – прим.ред.).
Меня возмутило, что на официальном сайте «Тотального диктанта» Таллинн написан с одной «н». Полагаю, что звание столицы Тотального диктанта – это не то, чему можно радоваться.
Я не против участия в этой акции наших жителей, но зачем нам надо быть столицей? Раньше, когда акция только задумывалась, на первом месте стояли вопросы орфографии, пунктуации и т.д. Из других стран в акции участвовали в основном не носители языка, а у нас наоборот, в основном – русскоязычные и немного – эстонцы.
Михаил Кылварт: – Этот вопрос вызвал абсолютно ненужные эмоции на политическом уровне. Вчера столичная фракция Партии реформ посвятила этой теме на заседании Горсобрания целое выступление.
Излишнее политизирование национальных и культурных тем приводит к обострению национальных чувств и впоследствии – конфликтов. Жаль, что представители крупнейших партий этого не осознают.
Более того, обсуждаются вопросы, которые предварительно не были изучены. Тотальный диктант – вне политики. Это культурная и языковая акция, которой уже 15 лет. В Эстонии она проводится уже семь лет в двух форматах – для носителей языка и тех, для кого русский не является родным.
– Зачем Таллинну становиться столицей Тотального диктанта, коль скоро сочетание русский язык и Эстония вызывает излишние эмоции?
Михаил Кылварт: – Очень зря! Этот вопрос уводится в политическую плоскость, проводятся параллели с Россией, российской властью. Чем чаще мы смешиваем эти понятия, тем больше получается негатива.
Мы все должны гордиться тем, что Таллинн вышел на такой уровень, когда не сотни, а тысячи людей принимают участие в этой акции. И приходят они на нее исключительно как на гуманитарную акцию.
Убежден, что понять и изучить другую культуру, в т.ч. эстонскую, может только тот, кто является носителем своей культуры, владеет во всех красках родным языком.
Ээрик-Нийлес Кросс: – Согласен, что проект начинался как культурная акция, опирался на волонтеров из университетов, филологов и т.д.
И мне нравятся подобные проекты. Но в последние пять-шесть лет к этому причастно правительство России. Извиняюсь, но все проекты, в которые они вмешиваются, получают совершенно иную окраску.
Тут же проявляются разные аспекты – политические, символические, влияние «Русского мира» и т.д. Мы не можем этого не замечать. И при чем здесь Горсобрание Таллинна? Вы как его председатель должны представлять интересы всех таллиннцев! Это официальный проект Таллинна? Кто за это платит? Или Михаил Кылварт там – просто доброволец?
Михаил Кылварт: – Уверяю вас, что 100% участников Тотального диктанта совершенно не задумываются о том, о чем вы здесь говорите. Распространение своего языка и культуры – привилегия не одной страны. Достаточно назвать British Coucil, Институт Гёте, Институт французского языка, которые опираются на поддержку своих государств.
Таллинн поддерживает проект «Тотальный диктант» еще с тех времен, когда я был вице-мэром столицы по вопросам образования. Уверен, что это – образовательный проект. И не только для русских. Одновременно с этой акцией появился и проект Tallinna etteütlus.
Я по-прежнему участвую в работе оргкомитета и Тотального диктанта, и Tallinna etteütlus, где мы работаем вместе с педагогами. И это – скорее, моя общественная нагрузка, не связанная с моими прямыми обязанностями.
– Г-н Кроссь, а что должно случиться, чтобы вы пришли на Тотальный диктант?
Ээрик-Нийлес Кроссь: – Жду приглашения на Тотальный диктант! Постараюсь быть. В последний раз я получал приглашение от русских только из Архангельской прокуратуры. Я его не принял.
Михаил Кылварт: – Я лично приглашу г-на Кросся на Тотальный диктант 13 апреля. Контактные данные, думаю, найду. Лично сообщу, куда и во сколько нужно будет подойти.
Смотрите повтор беседы!
- Чего больше в реакции на Тотальный диктант: влияния выборов или страха?
- Почему среди некоторых министров и партий столь сильно отторжение культурной дипломатии?
- Может ли поддержка подобных акций стать хорошей возможностью для продвижения интеграции и повышения доверия к государству?
- Можно ли прививать лояльность сверху, отторгая простые решения?
- Каким видят ближайшее будущее русской школы крупнейшие партии Эстонии?
- Каково отношение политиков к идее министра Катри Райк открыть окно возможностей для серопаспортников?
Ээрик-Нийлес Кросс остро отреагировал на победу Таллинна в конкурсе за звание столицы Тотального диктанта-2019.