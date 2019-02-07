Кроссь: культурную дипломатию могут обернуть против нас! Кылварт: Тотальный диктант – вне политики

В студии Rus.Postimees встретились в прямом эфире первый номер центристов в столичном избирательном округе Ласнамяэ председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт и первый номер реформистов в Ида-Вирумаа Ээрик-Нийлес Кроссь.

Фрагмент дискуссии:

Ээрик-Нийлес Кроссь: – Как-то всё очень хорошо складывается, красиво звучит. Вы – король русского языка в Эстонии, Таллинн – столица Тотального диктанта.

Михаил Кылварт: – А почему вы выделяете именно Тотальный диктант, и не говорите о Tallinna etteütlus (похожая акция на эстонском языке - прим.ред.)? И что это за странное выражение - «король русского языка»?

Ээрик-Нийлес Кросс: – Это же очевидно, что мы не живем в изоляции и знаем, что происходит в мире. Красивый по сути проект используют в своих целях политики, представители «Русского мира» и т.д.

– Чего больше в острой реакции на Тотальный диктант: влияния выборов или страха?

Ээрик-Нийлес Кросс: – Влияние выборов и страх всегда вмешиваются, они идут рядом. Но это не столь важно.

Глупо утверждать, что Тотальный диктант дистанцирован от политического влияния. Там есть огромная политическая составляющая.

Михаил Кылварт: – Акция абсолютно аполитична, и организаторы твердо придерживаются этого принципа. В течение 15 лет авторами текста становились очень разные писатели (Стругацкий, Рубина, Быков), в том числе известные в России своими критическими высказываниями и оппозиционной риторикой по отношению к действующей власти. Организаторы акции не поддерживают ни одну ни другую сторону. В прошлом году, например, автором текста была Гузель Яхина, известная своим романом «Зюлейха открывает глаза», который повествует о раскулачивании татарской деревни и ужасах депортации.

Не надо придумывать того, чего нет. Не надо пускать общественность по ложному следу, вызывая бурю страха и непонимания.

Ээрик-Нийлес Кросс: – Министерство образования России, поддерживающее эту акцию, - часть политической структуры.

– Почему в Эстонии столь сильно отторжение культурной дипломатии? Почему лозунги о «мягкой силе Кремля» по-прежнему популярны? Почему в России никто не возмущался, когда театр «Эстония» гастролировал в Большом?

Ээрик-Нийлес Кросс: – Конечно, культурная дипломатия важна! Но ее тяжело применять в таких странах, как Эстония. Этому есть простое объяснение.

Культурную дипломатию могут обернуть против нас! Мне нравится, когда культурные отношения между Россией и Эстонией развиваются – но до тех пор, пока к этому не прикасается Кремль и правительство России.

– А не кажется ли вам, что поддержка подобных акций могла бы стать хорошей возможностью для продвижения интеграции и увеличения доверия к государству?

Ээрик-Нийлес Кросс: – Я не понимаю, как Тотальный диктант может помочь интеграции.