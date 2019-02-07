Студия Postimees: отменить Тотальный диктант и русские школы?
Первые номера крупных избирательных округов от центристов и реформистов прокомментируют русскую тему, вновь обострившуюся после объявления Таллинна столицей Тотального диктанта.
В студии Rus.Postimees встретятся в прямом эфире первый номер центристов в столичном избирательном округе Ласнамяэ, председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт и первый номер реформистов в Ида-Вирумаа Ээрик-Нийлес Кросс.
Смотрите прямой эфир в пятницу, 8 февраля, в 10:00.
- Чего больше в реакции на Тотальный диктант: влияния выборов или страха?
- Почему среди некоторых министров и партий столь сильно отторжение культурной дипломатии?
- Может ли поддержка подобных акций стать хорошей возможностью для продвижения интеграции и повышения доверия к государству?
- Можно ли прививать лояльность сверху, отторгая простые решения?
- Каким видят ближайшее будущее русской школы крупнейшие партии Эстонии?
- Каково отношение политиков к идее министра Катри Райк открыть окно возможностей для серопаспортников?
Ээрик-Нийлес Кросс остро отреагировал на победу Таллинна в конкурсе за звание столицы Тотального диктанта-2019.