Студия Postimees: отменить Тотальный диктант и русские школы?

В студии Rus.Postimees встретятся в прямом эфире первый номер центристов в столичном избирательном округе Ласнамяэ, председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт и первый номер реформистов в Ида-Вирумаа Ээрик-Нийлес Кросс.