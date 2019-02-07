Пт, 8.02.2019
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  • Студия Postimees: отменить Тотальный диктант и русские школы?

Студия Postimees: отменить Тотальный диктант и русские школы?
Пятница, 10:00

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Первые номера крупных избирательных округов от центристов и реформистов прокомментируют русскую тему, вновь обострившуюся после объявления Таллинна столицей Тотального диктанта.

В студии Rus.Postimees встретятся в прямом эфире первый номер центристов в столичном избирательном округе Ласнамяэ, председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт и первый номер реформистов в Ида-Вирумаа Ээрик-Нийлес Кросс.

Смотрите прямой эфир в пятницу, 8 февраля, в 10:00.

  • Чего больше в реакции на Тотальный диктант: влияния выборов или страха?
  • Почему среди некоторых министров и партий столь сильно отторжение культурной дипломатии?
  • Может ли поддержка подобных акций стать хорошей возможностью для продвижения интеграции и повышения доверия к государству?
  • Можно ли прививать лояльность сверху, отторгая простые решения? 
  • Каким видят ближайшее будущее русской школы крупнейшие партии Эстонии?
  • Каково отношение политиков к идее министра Катри Райк открыть окно возможностей для серопаспортников?

Ээрик-Нийлес Кросс остро отреагировал на победу Таллинна в конкурсе за звание столицы Тотального диктанта-2019.

Запись Э.-Н.Кросса в Facebook на тему Тотального диктанта: «Кылварт мог бы смыть пятно позора столицы Тотального диктанта, научив его участников правильно писать слово "Таллинн"».

ФОТО: FB

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