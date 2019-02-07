Самая крутая частная армия США. С кем она воюет и кому принадлежит?

Продолжая серию статей о частных военных компаниях, портал TVNET рассказывает о самой известной в США частной армии "Blackwater". Вашингтон использовал ее в таких горячих точках, как Ирак и Афганистан. С этой ЧВК связаны также судебные процессы о нарушениях прав человека и военного устава. Кому принадлежит эта компания и где она действует?

Что такое "Blackwater"?

Как и "Группа Вагнера", о которой мы писали ранее, в медийном пространстве "Blackwater" позиционируется как частная военная компания (ЧВК). Это независимое от государства предприятие, которое предлагает военные и охранные услуги (например, защиту лиц, охрану объектов, обучение национальных военнослужащих, повышение кибербезопасности и др.) за соответствующую оплату и от своей деятельности получает прибыль.

Правда, в отличие от официально несуществующей "Группы Вагнера", "Blackwater" является легально зарегистрированной компанией и платит налоги.

Эта армия также известна под другим названием "Academi" и является частью "Constellis group", крупнейшей международной корпорации, имеющей офисы в 11 странах – Афганистане, ОАЭ, США, Ираке, Алжире, Кении, Саудовской Аравии, Мозамбике, Великобритании, Танзании, Нигерии. Важно, что "Асаdemi" стала одной из самых популярных ЧВК во время выборов в Конгресс США в ситуации, когда были высоко востребованы частные охранные услуги.

В отличие от обслуживающей интересы Кремля "Группы Вагнера", "Academi" не гарантированы контракты с властями США. Чтобы заполучить их, она вынуждена соревноваться с конкурентами – другими ЧВК. Но политическая крыша у этой армии есть.

"Для того, чтобы такие компании работали, им необходима большая и сильная политическая поддержка. Потому, что их деятельность связана с очень чувствительными вопросами – транзитом оружия на территории других государств, неподчинением юрисдикции других стран, умением вести разведоперации, способностью обеспечивать качественные коммуникации... Уверен, что самые влиятельные ЧВК создаются в больших странах, которые лучше других могут обеспечить все эти условия", – отметил в интервью порталу TVNET военный аналитик, автор блога "Vara bungas" Мартиньш Вердиньш.

В случае "Academi" нет точных данных, насколько велик ее военный состав. Автор книги "Blackwater": Сильнейшая в мире наемная армия" Джереми Скахил отметил, что в 2007 году в распоряжении компании было около 20 000 солдат, военные транспортные средства, 20 боевых самолетов и тренированные боевые собаки.

Большая часть военных сил была задействована в Ираке и Афганистане. По словам бывшего командира сухопутных сил Латвийской армии Игоря Раева, ЧВК редко нанимают военных на постоянный оклад. В основном они формируют отряды военнослужащих для какой-то конкретной задачи, а затем тех, кто остался в живых, привлекают к новым операциям.

ФОТО: SCANPIX

Кому принадлежит американская ЧВК?

Владельцем "Academi" является корпорация "Constellis group", которая также владеет такими брендами в сфере военных услуг и охраны как "Triple Canopy", "Omniplex", "AMK9", "Edinburgh International", "Centerra" и "Strategic Social", сообщается на домашней страничке компании.

Там также указано, что директором корпорации является Тим Рирдон, который ранее работал в другой базирующейся в США компании "Leidos Holding", связанной с охранными услугами, авиацией и информационными технологиями. Рирдон раньше служил в ЦРУ и в известной американской компании по производству военной техники "Lockheed Martin".

Однако "Constellis group" не является полностью независимым предприятием, поскольку с 2016 года находится в собственности компании "Apollo Global Management".

Ее владельцем является американский инвестор и коллекционер предметов искусства Леон Блэк, специализирующийся на перекупке компаний, столкнувшихся с проблемами.

Правда, этот глава у "Academi" появился сравнительно недавно. В то время, когда компания называлась "Blackwater", у нее не было материнского предприятия, и возглавлял ее учредитель Эрик Принс. Кто же он такой?

Американская версия журнала "Forbes" сообщила, что до создания "Blackwater" в 1997 году Принс служил в специальном отряде "Морские котики" американского военного флота, но преждевременно оставил службу из-за смерти отца и болезни жены, у которой обнаружили рак.

После смерти отца Эрик Принс унаследовал 50 миллионов долларов, эти деньги стали стартовым капиталом его компании. Forbes пишет, что эти деньги Принс выручил после продажи отцовской компании автодеталей "Prince Corp".

Под руководством Принса компания пережила свои золотые времена и во время военных действий США в Ираке и Афганистане заработала огромные суммы (в Ираке "Blackwater" заработала около миллиарда долларов, предлагая охрану инфраструктуры, необходимой для управления армией США, сообщает Foreign Policy), но репутация армии была запятнана.

Речь идет о печально известной операции на площади в Багдаде, когда солдаты "Blackwater" открыли огонь по мирным жителям. В результате 17 из них были убиты, а 20 ранены.

Учитывая, что "Blackwater" в то время охраняли конвой посольства США, расстрел мирных жителей вызвал серьезное напряжение в отношениях Вашингтона и Багдада. В результате были начаты несколько судебных процессов, суд постановил, что ЧВК виновна.

После этого ЧВК "Blackwater" пыталась дистанцироваться от своего темного прошлого и сменила название на "XE-services". Затем, в 2010 году было принято решение продать компанию внешним инвесторам и Принс оставил свою должность.

Вскоре после этого "XE Services" переименовался в "Academi", сообщает Foreign Policy. Название, ассоциирующееся с университетской и исследовательской средой, вероятно, должно было продемонстрировать, что ЧВК стала намного более миролюбивой, чем была раньше.

ФОТО: AP/Scanpix

Где действует эта армия?

Судя по объявлениям о найме сотрудников, опубликованным на домашней странице "Constellis group", можно приблизительно судить о странах, где действует "Academi" сейчас.

Например, ЧВК ищет электриков и механиков электрического генератора, способных обслуживать нужды армии. Также требуется человек, умеющий обращаться с огнестрельным оружием на должность советника по обеспечению безопасности военной базы.

На домашней странице "Academi" сообщается, что в Афганистане у ЧВК есть свой военный лагерь. Он оборудован складом для хранения холодного оружия, автозаправочными станциями, автомастерской, офисом и конференц-залом.

"Я слышал, что эта ЧВК участвовала в операциях в африканских странах", – говорит Вердиньш.

Об этом свидетельствует и карта, доступная на домашней страничке армии, на которой отмечены места, где наблюдалось ее присутствие. Там отмечены Судан, Эритрея, Сомали, Кения, а также страны Ближнего Востока: ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия. Из азиатских стран отмечен Китай, а Латинская Америка представлена Гайаной и Перу.

По словам Вердиньша, то, что сейчас "Academi" редко попадает в сводки новостей - хороший показатель. Эту ЧВК нельзя сравнивать с "Группой Вагнера", которая ввязывается в один скандал за другим.

Интересно, что основатель ЧВК "Blackwater" Эрик Принс недавно начал активно лоббировать в Конгрессе США другой подход к стабилизации обстановки в Афганистане. Он стремится к тому, чтобы американские регулярные силы были существенно сокращены, а основную нагрузку взяли бы на себя ЧВК. Если Вашингтон действительно изменит стратегию в Афганстане, для "Academi" там откроются широкие перспективы.

Каково будущее компании?

Скорее всего "Academi" и подобные ей ЧВК в будущем будут использовать, потому что многим странам это выгодно. Ведь в этом случае государства не должны беспокоиться о погибших солдатах и о том, как доставить их тела домой. Кроме того, посылая ЧВК в другие страны, власти пытаются обезопасить себя от критики общества, поскольку солдаты частных армий не находятся на государственной службе. В случае необходимости страны могут использовать такие компании в своих интересах и в то же время не брать ответственность за совершенные ими действия.

Мартиньш Вердиньш выделил еще одну интересную причину, почему США и другим странам нужны "Academi" и другие ЧВК.

"Это в интересах глобальных корпораций. Нередко в горячих точках мира возникает искушение применить силу, чтобы разобраться с проблемами, мешающими заработать. А корпорации, заручившись поддержкой политиков, обеспечивают себе таким образом поле для деятельности".