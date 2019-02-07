Миксер рассказал в США, как предотвратить экстремизм

Об этом BNS сообщила в четверг пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что на встрече шла речь о состоянии дел на нынешнем этапе борьбы с террористами в Сирии и Ираке, а также о дальнейших планах международной коалиции. Перед министрами выступил и президент США Дональд Трамп, который выразил членам коалиции благодарность за их вклад в борьбу с терроризмом и подчеркнул важность международного сотрудничества в этом процессе.

«На сегодняшний день коалиция под руководством США добилась значительного успеха, приняв участие в освобождении всех ранее захваченных исламистами территорий в Ираке и почти на всей территории Сирии, - отметил министр иностранных дел Свен Миксер. - Мы выиграли важное сражение против ИГ, но борьбу эту следует продолжить. Нам не следует торопиться покинуть этот регион, мы должны добиться окончательного достижения поставленной цели».

По мнению Миксера, коалиции следует считаться с вероятностью того, что боевики ИГ могут влиться в ряды других террористических группировок, таких как Талибан в Афганистане или Аль-Шабад в Африке. Он подчеркнул также важность постоянного наблюдения за действиями террористов в кибер-пространстве и в социальных сетях.

Миксер подчеркнул важность вклада Эстонии в борьбу с террорризмом. «С августа 2016 года в рамках международной коалиции в провинции Анбар в Ираке действует группа из шести эстонских инструкторов, а в Багдаде несет службу один офицер из Эстонии, - напомнил Миксер. - Я рад, что Рийгикогу принял недавно решение продлить мандат команды эстонских инструкторов до конца 2019 года».

Он отметил, что Эстония следит и за всем происходящим в Сирии. «Наш вклад в решение гуманитарного кризиса в Сирии с 2014 года составил уже 8,5 млн евро. Продолжающаяся гуманитарная поддержка региона является наилучшей превентивной мерой обуздания террористов», - добавил Миксер.