"Реал" и "Барселона" победителя не выявили

Встреча, состоявшаяся в среду в Барселоне, завершилась со счетом 1:1. На гол Лукаса Васкеса на 6-й минуте у "сливочных" каталонская команда ответила точным ударом Малкома на 57-й.

"Реал" открыл счет в дебюте игры: Винисиус Жуниор сместился с левого фланга к штрафной и подал на дальнюю штангу на Карима Бензема — французский форвард принял мяч за спиной у защитника и прострелил во вратарскую, где Васкес в одно касание ногой переправил мяч в левый нижний угол ворот.

"Барселона" отыгралась в начале второго тайма: Жорди Альба убежал один на один с Кейлором Навасом, однако вратарь мадридцев смог на мгновение опередить защитника и выбить мяч из-под его ног. Мяч подобрал Луис Суарес и пробил в пустые ворота из-за штрафной — снаряд попал в штангу и отлетел к Малкому. Бразилец пробил метров с десяти и точно попал в правый угол ворот, в которые не успел вернуться Навас.