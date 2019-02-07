Чт, 7.02.2019
"Весь гламур не должен быть в Таллинне. Гламур может жить здесь, в Ида-Вирумаа". Женя Фокин

"Реал" и "Барселона" победителя не выявили

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Real forward Karim Benzema, right, and Barcelona defender Nelson Semedo vie for the ball during the Copa del Rey semifinal first leg soccer match between FC Barcelona and Real Madrid at the Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, Wednesday Feb. 6, 2019. (AP Photo/Emilio Morenatti)

ФОТО: Emilio Morenatti / AP

Футболисты "Барселоны" и мадридского "Реала" разошлись миром в первом матче полуфинала Кубка Испании.

Встреча, состоявшаяся в среду в Барселоне, завершилась со счетом 1:1. На гол Лукаса Васкеса на 6-й минуте у "сливочных" каталонская команда ответила точным ударом Малкома на 57-й.

"Реал" открыл счет в дебюте игры: Винисиус Жуниор сместился с левого фланга к штрафной и подал на дальнюю штангу на Карима Бензема — французский форвард принял мяч за спиной у защитника и прострелил во вратарскую, где Васкес в одно касание ногой переправил мяч в левый нижний угол ворот.

"Барселона" отыгралась в начале второго тайма: Жорди Альба убежал один на один с Кейлором Навасом, однако вратарь мадридцев смог на мгновение опередить защитника и выбить мяч из-под его ног. Мяч подобрал Луис Суарес и пробил в пустые ворота из-за штрафной — снаряд попал в штангу и отлетел к Малкому. Бразилец пробил метров с десяти и точно попал в правый угол ворот, в которые не успел вернуться Навас.

Лидер атак "Барселоны" Лионель Месси, получивший травму 2 февраля в матче чемпионата Испании с "Валенсией", вышел на замену на 63-й минуте, однако результативными действиями отметиться не сумел.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ