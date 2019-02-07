Как предприятия под видом кредитов выводят из Эстонии десятки миллионов евро

О том, как принадлежащие зарубежным владельцам местные предприятия выводят деньги из страны, говорится уже долгое время. Если коротко, то для этого есть две возможности. Первый вариант - выплачивать материнской компании дивиденды, с которых Эстония получает 20% подоходного налога. Это законный и корректный способ ведения дел, и, как правило, именно так предприятия и поступают.

Второй вариант - выдать материнской фирме кредит. Несмотря на то, что это не запрещено, у Налогового департамента это вызывает подозрения. Сигнал опасности становится красным в том случае, если кредит выдается на неразумно длительное время (более пяти лет) и если срок возврата кредита неоднократно продлевают, а сумму кредита увеличивают. Кроме того, подозрения может вызвать, если размер кредита равен сумме, которую находящаяся в Эстонии дочерняя фирма зарабатывает за год, и если дочерняя фирма длительное время не выплачивает материнской компании дивиденды.

Проблему считают настолько серьезной, что правительство Юри Ратаса (Центристская партия) при вступлении в должность хотело ввести 20-процентный залоговый подоходный налог специально для таких кредиторов. Это означало бы, что, если, например, местное предприятие переводит материнской шведской компании кредит в 10 млн евро, ему пришлось бы сразу отдать государству залог в 2 млн евро. Деньги фирма получила бы обратно лишь в том случае, если бы материнская компания вернула кредит.

Идея залогового подоходного налога возмутила предпринимателей, и государство пошло на попятную, предъявив гораздо более мягкое требование: все выведенные из Эстонии и полученные обратно кредиты начиная с весны 2018 года следует основательно декларировать. Так департамент может тщательнее проанализировать каждый одолженный миллион.

Несмотря на то, что за последний квартал выдача кредитов внутри концернов немного выросла, за год денег в Эстонию вернулось все-таки больше, отметил пресс-секретарь Налогового департамента Райнер Лауритс. По его словам, не все кредиты автоматически означают злой умысел: кредит дают возможность лучше управлять денежными потоками внутри концерна и делать инвестиции.

«Наша задача - найти тех налогоплательщиков, которые используют эстонскую налоговую систему в преступных целях и не планируют инвестировать заработанную прибыль или выплачивать ее в качестве дивидендов», - сказал Лауритс.

Цель - запеленговать недобросовестных предпринимателей

Кредиты задекларировали сотни предприятий, и на крючок Налогово-таможенного департамента попались десятки фирм, которые с помощью кредитов попытались вывести деньги из Эстонии. Несмотря на то, что Лауритс не стал называть согрешившие фирмы, он уточнил, что речь идет о производственных предприятиях и о фирмах, действующих в сфере услуг. Всего они выдали кредитов в объеме 87,7 млн евро, в основном по инициативе своих материнских компаний.

Пресс-секретарь не исключил, что это может повлечь за собой судебные разбирательства.

Представитель департамента не уточнил, как именно налоговая служба вышла на след кредиторов, но сказал, что скрытые перечисления прибыли находятся под повышенным вниманием налоговиков уже длительное время. Для этого даже создана специальная рабочая группа, которая постоянно занимается раскрытием схем.

"Мы разработали модели риска, на основании которых ни одна подобная операция не останется для нас незамеченной", - предостерег он.

По утверждению департамента, они не торопятся сразу наказывать предприятия, но готовы обсудить схемы и выслушать аргументы предпринимателей.