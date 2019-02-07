Рейтинг EKRE резко упал

Представитель института сообщил BNS, что по состоянию на 4 февраля поддержка Центристской партии составляла 30,5%, что на три с небольшим процента больше, чем неделю назад. Рейтинг Партии реформ за неделю снизился на полпроцента до 26,6 процента. Поддержка EKRE составила 13,3 процента, снизившись за неделю почти на шесть процентов.

По состоянию на конец прошлой недели популярность Социал-демократической партии составляла 11 процентов, что на 3,8 процентных пункта выше, чем неделю назад. Рейтинг Isamaa за неделю снизился на 1,8% до 7,3 процента. Популярность партии Eesti 200 за неделю выросла с 4,2 до 4,6 процента. Прибавила себе популярности и Партия зеленые Эстонии, ее рейтинг составил в конце прошлой недели 4 процента.