Ностальгия: в этой выставленной на продажу квартире в Таллинне остановилось время

Рассматривая фотографии этой квартиры в столичном районе Кристийне, портал Kodustiil почувствовал ностальгию по давно прошедшим временам: интерьер этой квартиры переносит нас в 70-80-е годы прошлого столетия.
На таллиннской улице Тулика продается своеобразная квартира, в которой ремонт не делался десятилетиями. Да, таких квартир осталось не много, да и продаются они не часто. Эта квартира выставлена на продажу на портале недвижимости City24.
Квартира находится на последнем этаже пятиэтажного дома, а окна выходят на обе стороны: на улицу Тулика и в тихий двор с видом на частные дома и на солнечный закат. Комнаты изолированные. После реновации из квартиры может получиться уютное гнездышко.
Фасад дома сейчас утепляют и реновируют, ведется ремонт и в подъездах. Уже установлена новая крыша и обновлена отопительная система.
В квартире поменяны все окна. Квартирное товарищество деятельное, а соседи - дружелюбные.
Больше информации на портале недвижимости City24.ee.