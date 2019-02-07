Ностальгия: в этой выставленной на продажу квартире в Таллинне остановилось время

На таллиннской улице Тулика продается своеобразная квартира, в которой ремонт не делался десятилетиями. Да, таких квартир осталось не много, да и продаются они не часто. Эта квартира выставлена на продажу на портале недвижимости City24.

ФОТО: city24.ee

Квартира находится на последнем этаже пятиэтажного дома, а окна выходят на обе стороны: на улицу Тулика и в тихий двор с видом на частные дома и на солнечный закат. Комнаты изолированные. После реновации из квартиры может получиться уютное гнездышко.

ФОТО: city24.ee

Фасад дома сейчас утепляют и реновируют, ведется ремонт и в подъездах. Уже установлена новая крыша и обновлена отопительная система.

ФОТО: city24.ee

В квартире поменяны все окна. Квартирное товарищество деятельное, а соседи - дружелюбные.

ФОТО: city24.ee