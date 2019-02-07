Чт, 7.02.2019
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Ностальгия: в этой выставленной на продажу квартире в Таллинне остановилось время

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ФОТО: city24.ee

Рассматривая фотографии этой квартиры в столичном районе Кристийне, портал Kodustiil почувствовал ностальгию по давно прошедшим временам: интерьер этой квартиры переносит нас в 70-80-е годы прошлого столетия.

На таллиннской улице Тулика продается своеобразная квартира, в которой ремонт не делался десятилетиями. Да, таких квартир осталось не много, да и продаются они не часто. Эта квартира выставлена на продажу на портале недвижимости City24.

ФОТО: city24.ee

Квартира находится на последнем этаже пятиэтажного дома, а окна выходят на обе стороны: на улицу Тулика и в тихий двор с видом на частные дома и на солнечный закат. Комнаты изолированные. После реновации из квартиры может получиться уютное гнездышко. 

ФОТО: city24.ee

Фасад дома сейчас утепляют и реновируют, ведется ремонт и в подъездах. Уже установлена новая крыша и обновлена отопительная система. 

ФОТО: city24.ee

В квартире поменяны все окна. Квартирное товарищество деятельное, а соседи - дружелюбные. 

ФОТО: city24.ee

Больше информации на портале недвижимости  City24.ee.

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