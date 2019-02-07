В Эстонии стремительно выросли расходы на жилье

Об этом BNS сообщила в четверг пресс-служба департамента статистики, отметив, что в январе этого года товары в сравнении с январем 2018 года были дороже на 1,5 процента и услуги на 4,9 процента. Административно регулируемые цены на товары и услуги в сравнении с январем прошлого года выросли на 4 процента и нерегулируемые цены — на 2,3 процента.

На годовое изменение индекса больше всего повлияли цены на жилье, которые дали почти половину роста. В свою очередь, 18,1 процента роста этого показателя пришлись на удорожание электроэнергии для бытовых потребителей и шестую часть подорожания — твердые виды топлива, выросшие в цене на 19,8%.

Все виды моторного топлива в январе этого года были дешевле, чем в январе 2018 года. Бензин был на 5,4 и дизельное топливо на 3,5% дешевле прошлогоднего.

Из продуктов питания в сравнении с январем больше всего — на 27% подорожали овощи, на 25% - картофель, на 14% - полуфабрикаты; на 20 процентов подешевел сахар, на 11 процентов стали дешевле свежие фрукты и также на 11 процентов снизилась цена на куриные яйца.