Чт, 7.02.2019
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Фото: в Тарту ждет нового хозяина необычная квартира

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ФОТО: KV.EE

Квартира, расположенная на границе Супилинна и центра Тарту, привлекательна своим уникальным интерьером и длинной историей, утверждает портал Kodustiil. 

Квартира находится в деревянном доме постройки 1912 года. В интерьере квартиры слились воедино дух давно прошедших лет и современные удобства и качество ремонта. 

ФОТО: KV.EE

В трехкомнатной квартире с высокими потолками площадью 69,4 квадратных метров есть большой - 8,4 м2 - балкон и просторная кладовая в подвале площадью 15,5 м2.  

В отделке квартиры использованы традиционные натуральные материалы. Печное отопление заменено центральным. 

ФОТО: KV.EE

Подъезд закрывается, и двор дома огорожен. Таким образом, на земельном участке площадью 2161 м2 обеспечивается приватность, а фрагмент сохранившейся городской стены придает дому своеобразие. Во дворе оборудована детская игровая площадка.

ФОТО: KV.EE

Кроме всего прочего, дом, в котором находится квартира, относится к охраняемой государством зоне тартуского исторического центра. Подробности и дополнительную информацию можно найти ЗДЕСЬ.

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