Фото: в Тарту ждет нового хозяина необычная квартира

Квартира находится в деревянном доме постройки 1912 года. В интерьере квартиры слились воедино дух давно прошедших лет и современные удобства и качество ремонта.

ФОТО: KV.EE

В трехкомнатной квартире с высокими потолками площадью 69,4 квадратных метров есть большой - 8,4 м2 - балкон и просторная кладовая в подвале площадью 15,5 м2.

В отделке квартиры использованы традиционные натуральные материалы. Печное отопление заменено центральным.

ФОТО: KV.EE

Подъезд закрывается, и двор дома огорожен. Таким образом, на земельном участке площадью 2161 м2 обеспечивается приватность, а фрагмент сохранившейся городской стены придает дому своеобразие. Во дворе оборудована детская игровая площадка.

ФОТО: KV.EE