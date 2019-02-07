Чт, 7.02.2019
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Жилой дом сгорел дотла, погиб человек

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Пожар. Фото иллюстративное.

ФОТО: bessarabia

В ночь на четверг в волости Пейпсияэре загорелся жилой дом.

О пожаре спасателям сообщили в 1.15. Когда они прибыли на место происшествия, дом горел открытым пламенем, вход внутрь был невозможен, сообщил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

"От распространения огня стали защищать находящиеся в паре метров сараи. Когда удалось уменьшить пламя, в 2.16 в руинах нашли погибшего человека. Его личность устанавливается", - сообщил Кийк.

Пожар окончательно потушили к утру, дом сгорел дотла.

Причина пожара выясняется.

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