Жилой дом сгорел дотла, погиб человек

В ночь на четверг в волости Пейпсияэре загорелся жилой дом.
О пожаре спасателям сообщили в 1.15. Когда они прибыли на место происшествия, дом горел открытым пламенем, вход внутрь был невозможен, сообщил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.
"От распространения огня стали защищать находящиеся в паре метров сараи. Когда удалось уменьшить пламя, в 2.16 в руинах нашли погибшего человека. Его личность устанавливается", - сообщил Кийк.
Пожар окончательно потушили к утру, дом сгорел дотла.
Причина пожара выясняется.