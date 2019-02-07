Искусственные острова в Таллиннском заливе получат названия

Так остров, на котором планируется создание прибрежного парка, предложено назвать Илосаар, что в переводе означает Остров красоты. Остров, на котором будут строиться гостиница и рестораны, предложено назвать Кыуэсаар: Кыу - это языческий бог-громовержец эстов. Это название выбрано потому, что на этом острове, судя по всему, порой будет шумно и будут сверкать молнии реклам. Остров для конференций предлагается назвать Ойусаар - остров сообразительности и размышлений, ну а остров для птиц так и будет называться - Линнусаар, то есть Птичий остров.