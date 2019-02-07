Авария на скользкой дороге: один человек в больнице
Сегодня около 8 утра в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в деревне Каэрепере волости Кехтна: столкнулись легковые автомобили Volkswagen и Škoda.
Из-за ДТП на трассе закрыто одно направление, движение регулирует полиция. В результате аварии пострадала женщина, ее доставили в больницу на медосмотр.
Подробности произошедшего выясняются.
Оперативный дежурный полиции сообщил, что дорога на месте аварии и на других крупных трассах сейчас очень скользкая, поэтому полиция просит водителей быть внимательными, ехать медленнее и избегать резких маневров. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию. Именно из-за небольшого расстояния между автомобилями сегодня утром произошло еще одно ДТП в Пайде в Мяэкюла. Чтобы избежать столкновения с ехавшим впереди автомобилем, водитель Volkswagen Golf совершил резкий маневр, и машина вылетела с дороги. В результате ДТП водитель не пострадал, он был трезв и имел водительские права.