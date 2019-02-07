Чт, 7.02.2019
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Авария на скользкой дороге: один человек в больнице
Полиция обратилась к водителям с предупреждением

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Скользкая дорога. Иллюстративное фото.

ФОТО: maxpark

Сегодня около 8 утра в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в деревне Каэрепере волости Кехтна: столкнулись легковые автомобили Volkswagen и Škoda.

Из-за ДТП на трассе закрыто одно направление, движение регулирует полиция. В результате аварии пострадала женщина, ее доставили в больницу на медосмотр.

Подробности произошедшего выясняются.

Оперативный дежурный полиции сообщил, что дорога на месте аварии и на других крупных трассах сейчас очень скользкая, поэтому полиция просит водителей быть внимательными, ехать медленнее и избегать резких маневров. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию. Именно из-за небольшого расстояния между автомобилями сегодня утром произошло еще одно ДТП в Пайде в Мяэкюла. Чтобы избежать столкновения с ехавшим впереди автомобилем, водитель Volkswagen Golf совершил резкий маневр, и машина вылетела с дороги. В результате ДТП водитель не пострадал, он был трезв и имел водительские права.

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