Авария на скользкой дороге: один человек в больнице

Оперативный дежурный полиции сообщил, что дорога на месте аварии и на других крупных трассах сейчас очень скользкая, поэтому полиция просит водителей быть внимательными, ехать медленнее и избегать резких маневров. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию. Именно из-за небольшого расстояния между автомобилями сегодня утром произошло еще одно ДТП в Пайде в Мяэкюла. Чтобы избежать столкновения с ехавшим впереди автомобилем, водитель Volkswagen Golf совершил резкий маневр, и машина вылетела с дороги. В результате ДТП водитель не пострадал, он был трезв и имел водительские права.