Пресса Британии заинтересовалась недвижимостью Татьяны Навки и Дмитрия Пескова

Кроме того, утверждает газета, Песков и Навка планировали строительство еще одного дома на участке, принадлежавшем бизнесмену Арасу Агаларову. В ответ на вопрос журналиста о том, продолжается ли строительство дома, Навка ответила: «Вас это не касается».

Результаты расследования, вероятно, станут причиной вопросов о богатстве Навки и Пескова, который может извлекать выгоду из своей близости к Владимиру Путину.

В «Досье» выяснили, что в 2014 году Навка открыла три счета в цюрихском отделении Banque Internationale à Luxembourg. После замужества в 2015 году она должна была их закрыть, однако не сообщала, сделала ли это.

Также, утверждают в редакции, Навка была основательницей одной из офшорных компаний, которая упоминалась в «Панамском досье». Сама она это отрицает.

Дональд Туск и «ад для брекзитеров»

Глава Европейского совета Дональд Туск сказал, что людям, призывавшим к выходу Британии из Евросоюза без какого-либо плана действий, уготовано «отдельное место в аду», вызвав ярость журналистов, выступающих за выход Британии из ЕС, и одобрение у тех, кто против Брекзита.

Выступающая за Брекзит газета Daily Mail характеризует реплику Туска как «презрение хихикающего еврократа к демократии» и дает ему гневную отповедь.

«Это лучшее время для политического кидания грязью. Как раз тогда, когда переговоры о разрыве с ЕС нуждаются в спокойном конструктивном диалоге, на сцену врывается хихикающий Туск и говорит об „отдельном месте в аду“», - пишет таблоид.

Подобные агрессивные заявления политического лидера ЕС в такой важный момент могут подорвать договоренность по "бэкстопу" в Северной Ирландии, которая обещает положить конец мучащей и Британию и Европу неопределенности, считает газета. Пока господин Туск кидает камни из своей стеклянной башни, Еврозона катится к кризису. Даже Германия близка к рецессии.

Последнее, что нужно Евросоюзу, - это хаотичный разрыв торговли со второй по размеру европейской экономикой. И уж точно не нужен бюрократ, который предпочитает хулиганство зрелой политике.

С противоположного фланга обозреватель Guardian Джон Грейс напротив, не видит в заявлении Туска ничего предосудительного.

«В какой бы части ада ни оказались Борис [Джонсон], Майкл Гоув и Фарадж, они затащат нас всех за собой следом», - пишет он о политиках, добивающихся Брекзита.

Уставший от бесплодной дипломатии Туск наконец-то сказал то, что думает. «В британской прессе вас за это не пожалеют», - сказал ему премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. «Да, я знаю», - ответил Туск, засмеявшись. Он пытался обойтись с британцами по-хорошему, но в ответ получил только критику в прессе и сравнения с Гитлером.

«Место в аду» на самом деле забронировано не только для некомпетентной элиты - Джонсона, Гоува, Фараджа, Терезы Мэй и прочих. Оно уготовано всем нам. Ад это не другие, как писал классик, а мы сами, продолжает колумнист.

Мы сделали Британию местом, где все день ото дня становится хуже. Наша единственная надежда - что все будет не так плохо, как мы себе представляем. «Мы живем в реалити-шоу для мазохистов, и его ведущий - Джейкоб Рис-Могг», пишет газета.

Третий отравитель Скрипалей может все еще находиться в Британии

В Соединенном Королевстве может оставаться третий российский агент, замешанный в нападении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

Как сообщает Daily Telegraph, третий мужчина прилетел в Британию тем же рейсом, что и Анатолий Чепига с Александром Мишкиным, которых британские власти считают исполнителями отравления. Однако на обратном рейсе мужчины, который путешествовал под именем «Сергей Федотов», не оказалось.

«Пока непонятно, почему Федотов не сел на самолет. Но в последнюю минуту он отменил регистрацию на рейс и забрал багаж», - говорит источник газеты.

Федотов, по информации источников, ему 45 лет, пользовался фальшивым паспортом, номер которого лишь на несколько цифр отличался от паспортов Мишкина и Чепиги, отмечает источник.

Какой была роль Федотова в нападении на Скрипалей, пока не ясно. Он не попал на камеры наблюдения в Солсбери, и возможно, вообще не был в городе. По одной из теорий, он привез отравляющее вещество «Новичок» в Британию и передал его Чепиге и Мишкину для нападения.