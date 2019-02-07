Чт, 7.02.2019
"Может быть, тогда уже следовало бы отменить и домашние задания? Но все ведь при этом понимают, что хороший результат зависит от тренинга". Алена Тедер
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Пресса Британии заинтересовалась недвижимостью Татьяны Навки и Дмитрия Пескова

Пресса Британии заинтересовалась недвижимостью Татьяны Навки и Дмитрия Пескова

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Дмитрий Песков и Татьяна Навка.

ФОТО: Valery Sharifulin / Valery Sharifulin/TASS

В обзоре британской прессы:

Вопросы об имуществе Татьяны Навки

Газета Guardian публикует итоги совместного с центром «Досье» Михаила Ходорковского расследования. В его центре - имущество Татьяны Навки, супруги пресс-секретаря российского президента, Дмитрия Пескова. Газета утверждает, что фигуристка владеет «империей собственности» стоимостью более 10 млн долларов и строит «дворец на берегу реки» в Подмосковье.

Хотя Навка и до замужества владела значительным состоянием, из расследования, проведенного центром «Досье» вместе с Guardian, следует, что ей и ее мужу Дмитрию Пескову принадлежит больше активов, чем было известно ранее.

В расследовании говорится, что Навке удалось купить земельный участок на Рублевке за 300 млн рублей, в то время как изначально, в 2012 году, продавец участка просил за него примерно в два раза больше. Это связывают с тем, что участок ей продал некий Тимур Халдаров, связанный с Алишером Усмановым. Сам Халдаров сказал газете, что продал участок по рыночной стоимости в условиях падения цен, потому что собирался съезжать.

Халдаров подтвердил, что работает в «Металлоинвесте» Алишера Усманова. Передачу участка он подарком не считает. Усманову о сделке ничего неизвестно, сказал бизнесмен в интервью «Дождю».

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ