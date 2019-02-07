Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Коста-Брава за 80 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Черногорию начиная со 180 евро
Туда-обратно из Таллинна в Дубровник начиная со 186 евро
Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 291 евро
Туда-обратно из Таллинна в Пекин начиная с 365 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Маврикий начиная с 350 евро
Туда-обратно из Таллинна на Коста-Брава начиная с 80 евро
Туда-обратно из Таллинна в Марокко начиная с 226 евро