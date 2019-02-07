Чт, 7.02.2019
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  • Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Коста-Брава за 80 евро!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Коста-Брава за 80 евро!

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Коста-Брава.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Черногорию начиная со 180 евро

Туда-обратно из Таллинна в Дубровник начиная со 186 евро

Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 291 евро

Туда-обратно из Таллинна в Пекин начиная с 365 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Маврикий начиная с 350 евро

Туда-обратно из Таллинна на Коста-Брава начиная с 80 евро

Туда-обратно из Таллинна в Марокко начиная с 226 евро

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