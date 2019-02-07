Сколько стоит соседство с Боярским, Гребенщиковым и Путиным

В семиэтажном доме на набережной реки Мойки, 31 некогда проживал первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак с семьей — супругой Людмилой и дочерью Ксенией. На доме есть мемориальная табличка. Главный Д'Артаньян российского кино — актер Михаил Боярский, судя по данным из открытых источников, живет здесь до сих пор. На продажу в здании выставлено всего две квартиры — за нескромные 49 миллионов и 55 миллионов рублей.

Дешевле обойдется трехкомнатная. «Квартира расположена в одном из знаковых домов города, — пишет автор объявления, размещенного на портале ЦИАН. — В этом доме с 1990-го по 2000 год проживал первый мэр города Анатолий Собчак, о чем свидетельствует мемориальная доска. Общая площадь квартиры — 99,5 квадратных метров, состоит из двух спален, гостиной и кухни. Выполнен капитальный ремонт. Стиль: современная классика. Заменены все коммуникации. Квартира расположена на втором этаже, из окон одной из спален и гостиной открывается великолепный вид на реку Мойку, дом-музей А.С. Пушкина. Окна небольшой спальни (кабинета) и кухни выходят в охраняемый двор с парковкой. Статусные соседи. Великолепная отремонтированная парадная с камином, новый лифт. Строгая охрана. Место, дом и квартира не оставят равнодушным ни одного покупателя».

За 55 миллионов в этом же доме можно приобрести квартиру общей площадью 125 квадратных метров. В описании нет ни слова о знаменитом соседе — артисте, продавец делает ставку на историческую ценность объекта: «Известный дом Санкт-Петербурга в стиле неоклассицизма, построенный в 1914-1915 годах для генерал-майора свиты Николая II графа Николая Ферзена, облюбованный знаменитыми петербуржцами и в ХХI веке». Стоимость квадратного метра элитного жилища — почти 439 тысяч рублей.