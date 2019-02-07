Заболеваемость гриппом резко выросла, больше всего распространяется свиной грипп

На прошлой неделе заболеваемость гриппом достигла заслуживающего внимания уровня – в период с 28 января по 3 февраля в помощи врачей из-за вирусных заболеваний верхних дыхательных путей нуждались 6424 человек, прирост по сравнению с предыдущей неделей составил 41 процент. Количество заболевших гриппом увеличилось на 60 процентов.

Интенсивность заболеваемости гриппом Департамент здоровья теперь оценивает как среднюю, а распространение – широкомасштабное. Выше среднего заболеваемость вирусными заражениями отмечена в Таллинне, Ида-Вирумаа, Ляэнемаа, Рапламаа, Тартумаа и Вильяндимаа.

Грипп распространяется во всех возрастных группах. В два раза заболеваемость выросла среди людей старше 65 лет, доля прироста заболеваемости в возрастной группе до пяти лет составила 58 процентов. Больше всего по-прежнему заболевают дети до пяти лет.

Основной причиной заболеваемости сейчас являются вирусы гриппа, их доля среди других вирусов составляет более 80 процентов. Сейчас по Эстонии распространяются три типа вируса гриппа: подтип А-группы вируса - A(H1N1pdm2009), группа вируса В и подтип А-группы вируса - H3N2. Доминирует подтип А-группы вируса - A(H1N1pdm2009), то есть свиной грипп, составляя 61,5 процента от всех вирусов гриппа.

По предварительным данным фонда E-Tervis SA, на прошлой неделе в стационарном лечении нуждались 66 пациентов с вирусом гриппа. Всего с начала сезона в больницах оказались 689 пациентов, более 60 процентов из которых были дети и подростки в возрасте до 19 лет. Начиная с января в интенсивном лечении из-за гриппа нуждались 40 человек в возрасте от трех до 86 лет – все они входили в группы риска. Данных о вакцинации или не было, или было четко известно, что люди не вакцинировались.