Завтра стартует крупнейшая в странах Балтии туристическая выставка Tourest

В этот раз на ярмарке будут широко представлены как дальние и экзотические страны, так и местные спа-отели, а всего на мероприятии будет представлено 30 стран.

Впервые на выставке будут работать официальные представительства Гватемалы и островов Теркс и Кайкос.

По словам генсека Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус, несмотря на то, что сегодня много информации о путешествиях доступно в интернете, люди приходят на выставку, чтобы получить ответы на свои вопросы.

В 2018 году выставку посетили более 30 000 человек.

В пятницу, 8 февраля, выставка открыта для публики с 13:00 до 19:00, в субботу, 9 февраля, с 10:00 до 19:00, а в воскресенье, 10 февраля, с 10:00 до 15:00.