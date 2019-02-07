Таллинн или Таллин - какой вариант будет считаться правильным на "Тотальном диктанте-2019"?

"Такой же вопрос был нам задан из зала после презентации в финале конкурса. В своем ответе мы обратились к этимологии слова - Taani linn (датский город): в эстонском варианте оно пишется с двумя "н", то есть можно говорить о прямой кальке, но это имеет под собой основу, в России в написании этого слова тоже сложилась традиция. Мы предложили людям, которые хотят в письменной речи это слово использовать, писать так, как им подсказывает душа, то есть у них есть выбор, а выбор - это всегда хорошо, за ошибку ни один из вариантов считаться не будет", - приводит слова Тедер портал Rus.err.