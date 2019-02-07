Франция намерена выступить против ФРГ в вопросе о "Северном потоке - 2"

"Мы не хотим усиливать зависимость от России и одновременно с этим причинить ущерб таким странам ЕС, как Польша и Словакия", - пояснил собеседник издания. По его словам, "Северный поток - 2" уже привел к многочисленным стратегическим проблемам между Евросоюзом и Москвой. В то же время газета подчеркивает, что ни в Париже, ни в Брюсселе пока не подтвердили подобных намерений Франции, пишет DW.com.

Речь идет о намеченном на 8 февраля голосовании государств Евросоюза об изменении правил обеспечения конкуренции и прав потребителей на газовом рынке Европы (Третьего энергопакета). Согласно этим коррективам, предложенным в 2017 году Еврокомиссией, к газопроводам из третьих стран должны применяться правила внутреннего рынка, прежде всего запрет поставлять газ и одновременно быть оператором газопровода. Если изменения примут, это серьезно осложнит реализацию "Северного потока - 2", в котором роли поставщика и оператора отводятся российскому концерну "Газпром".