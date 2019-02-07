Чудовищный случай в Кунда: погиб пекинес, которого выбросили из окна пятого этажа

Об инциденте Эстонскому союзу защиты животных рассказала некая Кайса, сестре которой - Келли - и принадлежал шестилетний пекинес Стефани. Во вторник вечером в квартире Келли собралась компания, состоявшая из 20-30-летней молодежи. Вместе они распивали алкоголь, пишет портал Lemmik.

В какой-то момент между собравшимися произошла ссора, и двое мужчин решили пустить в ход кулаки. По словам Кайсы, на Келли напал 34-летний Кайдо. Сначала он хватал ее руками, а потом и вовсе применил дубинку.

Из-за ударов Келли на некоторое время потеряла сознание, а когда, наконец, очнулась, то не смогла найти в квартире Стефани. На вопрос, где собака, ей ответили, что ее отпустили погулять. Перед тем, как выйти на улицу, Келли выглянула из окна пятого этажа в надежде увидеть свою собачку. Увидела - безжизненное тело крошечной Стефани лежало на асфальте. Выяснилось, что еще один участник вечеринки - 31-летний Аарне - в какой-то момент просто выбросил ее из окна. Спасать уже было некого, падение оказалось смертельным для Стефани.

На место происшествия приехали полиция и скорая помощь. Пребывавшую в шоке Келли доставили в ЭМО, ее травмы зафиксировали. Полиция допросила молодых людей и рекомендовала Келли написать заявление в участке. Когда Кайса с Келли общались с Эстонским союзом защиты животных, они именно туда и направлялись.