Чт, 7.02.2019
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Volvo отзывает в Эстонии десятки автомобилей

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Volvo logo.

ФОТО: BOB STRONG / REUTERS

Шведский производитель автомобилей Volvo отзывает по всему миру 180 000 своих машин, в Эстонии эта акция коснется 115 автомобилей.

В среду концерн Volvo сообщил, что у определенной серии автомобилей система отпирания замков багажника в морозную погоду может не сработать. В последний раз Volvo отзывал 219 000 своих машин по всему миру, чтобы устранить протечки топлива в двигателях.

Продавец Volvo в Эстонии, менеджер Info-Auto Тийт Лиллипуу отметил, что в Эстонии предприятие свяжется со своими 115 клиентами и пригласит их провести внеочередной ремонт и обслуживание машин сразу, как только поступят необходимые запчасти.

Отзыв коснется моделей Volvo ХС60 2018 и 2019 годов выпуска.

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