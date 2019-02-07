Volvo отзывает в Эстонии десятки автомобилей

Шведский производитель автомобилей Volvo отзывает по всему миру 180 000 своих машин, в Эстонии эта акция коснется 115 автомобилей.
В среду концерн Volvo сообщил, что у определенной серии автомобилей система отпирания замков багажника в морозную погоду может не сработать. В последний раз Volvo отзывал 219 000 своих машин по всему миру, чтобы устранить протечки топлива в двигателях.
Продавец Volvo в Эстонии, менеджер Info-Auto Тийт Лиллипуу отметил, что в Эстонии предприятие свяжется со своими 115 клиентами и пригласит их провести внеочередной ремонт и обслуживание машин сразу, как только поступят необходимые запчасти.
Отзыв коснется моделей Volvo ХС60 2018 и 2019 годов выпуска.