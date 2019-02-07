Министерство передумало, строительство терминала Юлемисте затягивается

Уже в сентябре архитекторы 3+1 разводили руками: как можно выбросить плод их четырехлетнего труда за борт из-за допущенной в министерстве ошибки? ФОТО: Liis Treimann

На это Мяги 23 октября отправила министру Кадри Симсон обзор работы, проделанной за четыре года, и три варианта, как двигаться дальше: организовать новый раунд переговоров, не провозглашая новый тендер, т.е. обсудить его с фирмой 3+1 на основе уже имеющегося проекта; продолжить проект 3+1, учитывая проблему лимита международного тендера, которую можно компенсировать с помощью привлечения финансирования из частного сектора; выбросить все проделанное до сих пор и организовать новый архитектурный конкурс, как предложила RBE.

В своем письме Мяги пожаловалась, что в случае нового тендера не будет учтен общественный интерес, авторские права, потраченное время и деньги. Она указала также на вероятно предстоящие требования компенсации.

Письмо о возможности привлечения частного капитала представляющий застройщиков Ülemiste City адвокат Пауль Варуль отправил в Министерство экономики еще 10 октября. В письме он представил правовой анализ возможного развития события. «Надеемся, что вы дадите возможность обсудить варианты решения и устно на общей встрече», - писал Варуль.

Мяги возмущена, что на письма не приходят ответы и встречаться никто не хочет. Сторон, с чьими участками граничит зона терминала, много, но вместе их не собирают, со всеми общаются по отдельности. «Они полгода активно занимались тем, чтобы быть пассивными».

Конкурсная работа 2014 года. ФОТО: 3+1 Architektid

Силлаве говорит, однако, что несколько раз встречалась со всеми участниками и не отказывалась ни от одной встречи. «Единственная наша цель – найти решение для терминале Юлемисте. К сожалению, мы не нашли ни одной возможности двигаться с этим проектом дальше. Мы не хотим, чтобы тест на то, что проект заслуживает европейских денег, оказался негативным».

Мяги указала на то, что и у архитекторов 3+1, и у окрестных фирм есть оправданные ожидания, что в течение четырех лет усовершенствованная работа, победившая на конкурсе, ляжет в основу строительной планировки. В подтверждение этого государство, город и предприятия подписали соглашение о совместных намерениях, которое, по ее словам, является действительным и обязывающим.

Утверждения противоречат друг другу

По словам Силлаве, 18 мая RBE отправило архитектурному бюро 3+1 письмо о том, что переговоры завершены, и с этого момента они занимались подготовкой к новому архитектурному конкурсу.

«Если представители 3+1 считают, что можно было бы привлечь частное финансирование, то представитель частного капитала мог бы сам проявить интерес. Я спрашивала заинтересованные стороны в этом районе, по их словам, этот вопрос никогда не стоял у них на повестке дня. Я говорила с членами правления, по словам которых, у члена совета Mainor Ülemiste нет полномочий говорить от лица предприятия», - сказала Силлаве.

Член совета Mainor Ülemiste Андрус Калдалу сказал, что фирмы предложили деньги по собственной инициативе, как и в случае со строительством трамвайных путей до аэропорта, и для обсуждения деталей финансирования они ходатайствуют о встрече с представителем министерства с октября. Член правления той же фирмы Маргус Ныльвак также отправил правовой анализ Варуля с просьбой о привлечении частного капитала и встрече лично Силлаве.

Отвечающий за проект архитектор Ильмар Вальдур подчеркивает, что изначальная победившая работа постоянно совершенствовалась, необходимость добавить в начале терминала больше рельсов и перронов, на которую указывало министерство, была ожидаема, и одна из причин, по которой работа победила на конкурсе, заключалась в ее гибкости. «Мы даже сделали чертеж, как разместить шесть перронов вместо двух с половиной, которые планировались вначале. Им трудно понять наше решение, не пообщавшись с нами», - сказал Вальдур.

Кауниссааре заявил, что министерство не заказывало у архитекторов модификации их работы. «Прекрасно, если они что-то сделали. Как разместить дополнительные рельсы, - это скорее работа инженеров, а архитектурное решение просто должно учитывать эти новые потребности», - сказал он.