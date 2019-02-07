Министерство передумало, строительство терминала Юлемисте затягивается

- С авторами проекта не хотят общаться лично
- Министерство и Rail Baltic Estonia как будто не получали конкретного предложения
- Задержка обойдется в полмиллиона евро
Девелоперы Ülemiste City предложили заплатить полмиллиона евро из расходов на проектирование единого транспортного терминала для поездов Rail Baltic, автобусов и трамваев в Юлемисте – именно на столько из-за допущенной в ходе тендера ошибки увеличился бюджет проектирования, после чего процесс застопорился, пишет Postimees.
Чем дольше затягивается дело, тем больше вероятность остаться без финансирования Евросоюза для большого проекта, поскольку бюджетный период заканчивается уже в 2022 году. Уменьшаются и шансы, что терминал будет готов к 2023 году, как планировалось. Из-за споров, по словам представляющей интересы работающих над терминалом архитекторов адвоката Марии Мяги, работа, по сути, стоит еще с прошлого мая. Это вызывает неуверенность и недовольство всех участников процесса.
Глава эстонского представительства Rail Baltic Estonia (RBE) Рийа Силлаве тоже подчеркнула, что в следующем бюджетном периоде ЕС терминалы финансирования не получат. В письме, разосланном 7 ноября, она отмечает: «Если нынешний план действий продолжит затуманиваться, каждая потерянная неделя будет означать полмиллиона евро потерянного финансирования».
Проблема состоит в том, что, когда в 2014 году был объявлен архитектурный конкурс, на тендере, организованном Таллиннским департаментом планирования и Министерством экономики, в регистре, в графе о международном тендере не была поставлена галочка, хотя расходы превышают тогдашнюю границу международных поставок (134 000 евро) почти в пять раз. Эта ошибка была обнаружена лишь через четыре года, в начале 2018-го.
Уже тогда в условиях конкурса в терминале площадью 3600 квадратных метров цена одного квадратного метра была установлена на уровне 120 евро, т.е. только цена проектирования здания терминала составила 432 000 евро, не говоря уже о прилегающей инфраструктуре.
От победившей на конкурсе 2014 года работы архитекторов 3+1 отталкивались планы развития других фирм в районе. Но RBE хочет теперь отказаться от прежнего проекта и еще полгода назад обещала объявить новый архитектурный конкурс. Теперь его обещают провести в феврале.
На встрече с новым канцлером министерство Андо Леппиманом три недели назад архитекторы проекта получили подтверждение, что государство не видит проблемы в привлечении частного финансирования, чтобы довести имеющийся проект до конца. Но две недели спустя они узнали из прессы, что сказанное на встрече больше не актуально, и министерство опять обещает новый конкурс.
Просьбы, на которые не ответили
«На этом собрании ни о чем не договорились, - сказал Кристьян Кауниссааре, руководитель проекта Rail Baltic в министерстве. – На встрече обсуждались письмо, присланное представителем архитекторов, и ничего более. Там предлагались какие-то вещи, но ни одного конкретного предложения министерство не получило. То, что говорил представитель Mainor Ülemiste, гражданин Калдалу (член совета Андрус Калдалу – прим. ред.), о том, что если бы да кабы, нельзя назвать предложением», - добавил он.
Письмо, о котором говорит Кауниссааре, - то самое октябрьское письмо Марии Мяги Министерству экономики, на которое в течение трех месяцев не было получено ответа.
Они полгода активно занимались тем, чтобы быть пассивными.
Сначала Мяги 16 октября отправила Рийе Силлаве письмо, в котором просила о встрече, чтобы прояснить ситуацию. Силлаве указала на три встречи, состоявшиеся еще в марте и мае, и констатировала, что RBE нашла «лучший и безальтернативный путь для продолжения строительства», - выразив сожаление, что с архитектурным бюро 3+1 оказалось невозможно заключить договор о проектировании. Она попросила Мяги описать, что, по ее мнению, является наилучшим решением.
На это Мяги 23 октября отправила министру Кадри Симсон обзор работы, проделанной за четыре года, и три варианта, как двигаться дальше: организовать новый раунд переговоров, не провозглашая новый тендер, т.е. обсудить его с фирмой 3+1 на основе уже имеющегося проекта; продолжить проект 3+1, учитывая проблему лимита международного тендера, которую можно компенсировать с помощью привлечения финансирования из частного сектора; выбросить все проделанное до сих пор и организовать новый архитектурный конкурс, как предложила RBE.
В своем письме Мяги пожаловалась, что в случае нового тендера не будет учтен общественный интерес, авторские права, потраченное время и деньги. Она указала также на вероятно предстоящие требования компенсации.
Письмо о возможности привлечения частного капитала представляющий застройщиков Ülemiste City адвокат Пауль Варуль отправил в Министерство экономики еще 10 октября. В письме он представил правовой анализ возможного развития события. «Надеемся, что вы дадите возможность обсудить варианты решения и устно на общей встрече», - писал Варуль.
Мяги возмущена, что на письма не приходят ответы и встречаться никто не хочет. Сторон, с чьими участками граничит зона терминала, много, но вместе их не собирают, со всеми общаются по отдельности. «Они полгода активно занимались тем, чтобы быть пассивными».
Силлаве говорит, однако, что несколько раз встречалась со всеми участниками и не отказывалась ни от одной встречи. «Единственная наша цель – найти решение для терминале Юлемисте. К сожалению, мы не нашли ни одной возможности двигаться с этим проектом дальше. Мы не хотим, чтобы тест на то, что проект заслуживает европейских денег, оказался негативным».
Мяги указала на то, что и у архитекторов 3+1, и у окрестных фирм есть оправданные ожидания, что в течение четырех лет усовершенствованная работа, победившая на конкурсе, ляжет в основу строительной планировки. В подтверждение этого государство, город и предприятия подписали соглашение о совместных намерениях, которое, по ее словам, является действительным и обязывающим.
Утверждения противоречат друг другу
По словам Силлаве, 18 мая RBE отправило архитектурному бюро 3+1 письмо о том, что переговоры завершены, и с этого момента они занимались подготовкой к новому архитектурному конкурсу.
«Если представители 3+1 считают, что можно было бы привлечь частное финансирование, то представитель частного капитала мог бы сам проявить интерес. Я спрашивала заинтересованные стороны в этом районе, по их словам, этот вопрос никогда не стоял у них на повестке дня. Я говорила с членами правления, по словам которых, у члена совета Mainor Ülemiste нет полномочий говорить от лица предприятия», - сказала Силлаве.
Член совета Mainor Ülemiste Андрус Калдалу сказал, что фирмы предложили деньги по собственной инициативе, как и в случае со строительством трамвайных путей до аэропорта, и для обсуждения деталей финансирования они ходатайствуют о встрече с представителем министерства с октября. Член правления той же фирмы Маргус Ныльвак также отправил правовой анализ Варуля с просьбой о привлечении частного капитала и встрече лично Силлаве.
Отвечающий за проект архитектор Ильмар Вальдур подчеркивает, что изначальная победившая работа постоянно совершенствовалась, необходимость добавить в начале терминала больше рельсов и перронов, на которую указывало министерство, была ожидаема, и одна из причин, по которой работа победила на конкурсе, заключалась в ее гибкости. «Мы даже сделали чертеж, как разместить шесть перронов вместо двух с половиной, которые планировались вначале. Им трудно понять наше решение, не пообщавшись с нами», - сказал Вальдур.
Кауниссааре заявил, что министерство не заказывало у архитекторов модификации их работы. «Прекрасно, если они что-то сделали. Как разместить дополнительные рельсы, - это скорее работа инженеров, а архитектурное решение просто должно учитывать эти новые потребности», - сказал он.
Осенью RBE начала согласовывать с Союзом архитекторов условия нового конкурса. По словам главы союза Катрин Коов, вопреки правилам хорошего тона к согласованию условий архитекторы привлечены не были. «Мы сказали, что, если споры не принесут результата, разумнее провести новый конкурс. В то же время мы следим за тем, что происходит с уже имеющейся работой, поскольку было бы хорошо, если бы она могла двигаться дальше. Некоторые условия, вписанные в новый конкурс, возникли как раз в результате дальнейшего развития нынешнего проекта», - сказала Коов.