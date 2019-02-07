В Skype добавили интересную функцию

Компания Microsoft сообщила о добавлении поддержки фонового размытия для платформы Teams еще в сентябре прошлого года. Эта функция позволяет выделить человека и сфокусировать внимание собеседника на нем, чтобы он не отвлекался на то, что происходит за человеком.
Теперь же разработчики официально сообщили о том, что размытие фона также добавлено в популярное приложение для видеозвонков Skype. Алгоритм, который размывает фон за собеседником, основывается на системе искусственного интеллекта, пишет ixbt.com. Он позволяет фиксировать руки, голову и волосы пользователя, чтобы делать корректное размытие.
Чтобы включить данную опцию, необходимо подвести указатель мышки к иконке видеокамеры и проверить, есть ли в вашей версии Skype такая возможность.
Разработчики уточняют, что это не аппаратная, а программная функция, которая в некоторых случаях может работать не совсем корректно.