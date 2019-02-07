Хождение по мукам: россиянку лишили медалей и наказали дисквалификацией

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на три года российского ходока Анисю Кирдяпкину за нарушение антидопинговых правил, передает "Спорт-Экспресс".
Дело в отношении Кирдяпкиной было инициировано Международной ассоциацией легкоатлетических федераций на основании отклонений показателей в паспорте крови спортсменки.
В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда она признана нарушившей Антидопинговые правила ИААФ и дисквалифицирована на 3 года с 27 июля 2017 года до 26 июля 2020 года.
Аннулированию подлежат все результаты спортсменки, достигнутые в период с 25 февраля 2011 года по 11 октября 2013 года.
Кирдяпкина закончила спортивную карьеру в 2015 году. Основные достижения, которых она лишается в результате дисквалификации – серебро чемпионата мира-2013, бронза чемпионата мира-201