Чт, 7.02.2019
"Может быть, тогда уже следовало бы отменить и домашние задания? Но все ведь при этом понимают, что хороший результат зависит от тренинга". Алена Тедер
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Хождение по мукам: россиянку лишили медалей и наказали дисквалификацией

Хождение по мукам: россиянку лишили медалей и наказали дисквалификацией

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Елена Лашманова (слева) и Анися Кирдяпкина после окончания финального забега.

ФОТО: Sharifulin Valery/ITAR-TASS

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на три года российского ходока Анисю Кирдяпкину за нарушение антидопинговых правил, передает "Спорт-Экспресс".

Дело в отношении Кирдяпкиной было инициировано Международной ассоциацией легкоатлетических федераций на основании отклонений показателей в паспорте крови спортсменки.

В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда она признана нарушившей ​Антидопинговые правила ИААФ и дисквалифицирована на 3 года с 27 июля 2017 года до 26 июля 2020 года.

Аннулированию подлежат все результаты спортсменки, достигнутые в период с 25 февраля 2011 года по 11 октября 2013 года.

Кирдяпкина закончила спортивную карьеру в 2015 году. Основные достижения, которых она лишается в результате дисквалификации – серебро чемпионата мира-2013, бронза чемпионата мира-201

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ