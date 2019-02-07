Хождение по мукам: россиянку лишили медалей и наказали дисквалификацией

Дело в отношении Кирдяпкиной было инициировано Международной ассоциацией легкоатлетических федераций на основании отклонений показателей в паспорте крови спортсменки.

В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда она признана нарушившей ​Антидопинговые правила ИААФ и дисквалифицирована на 3 года с 27 июля 2017 года до 26 июля 2020 года.

Аннулированию подлежат все результаты спортсменки, достигнутые в период с 25 февраля 2011 года по 11 октября 2013 года.