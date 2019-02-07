Генсек НАТО Столтенберг намерен спасти Договор о РСМД

На вопрос о возможных причинах, по которым РФ производит запрещенные Договором о РСМД ракеты, генсек НАТО ответил, что Москва неоднократно выражала недовольство этим соглашением, запрещающим ей разрабатывать оружие, которое создают и размещают на своей территории такие страны, как Китай, Индия, Пакистан или Иран, пишет DW.com. "Но это не может служить оправданием нарушению договора. Наоборот, это должно стать поводом укрепить этот договор о разоружении и привлечь к нему больше партнеров", - подчеркнул Столтенберг.

У России есть шесть месяцев, чтобы вернуться к выполнению ДРСМД

Напомнив, что у России есть еще шесть месяцев для того, чтобы вернуться к выполнению договора, Йенс Столтенберг призвал Москву воспользоваться этой возможностью. Со своей стороны НАТО тоже будет и дальше прилагать усилия к тому, чтобы спасти договор и усилить контроль над вооружением, сказал он.

"Мы будем и дальше разговаривать с Россией", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО, отметив, что считает необходимым увеличить инвестиции стран-участниц альянса в систему обороны и безопасности.

Комментируя предложение отдельных немецких депутатов перенести российские ракеты за Урал, Столтенберг отметил, что НАТО продолжит настаивать на полном запрещении ядерных ракет средней дальности.