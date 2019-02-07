«Нам не нужен московский мусор!»

Наиболее многочисленными в минувшие выходные стали выступления в северных регионах – Архангельской области и Республике Коми. В Архангельске состоялся не только митинг, но и несогласованное с властями шествие. В нем, несмотря на тридцатиградусные морозы, приняло участие около трех тысяч человек. Особенно удивила Республика Коми, где протестные митинги и пикеты состоялись в десяти городах и поселках – такого гражданского пробуждения не было со времен Перестройки.

Главной причиной протеста северян стали планы строительства на границе этих регионов, в поселке Шиес, гигантского мусорного полигона, куда собираются вывозить отходы из Москвы, хотя столица России расположена отсюда более, чем в 1100 километрах.

Москва сегодня фактически становится «главным поставщиком» мусора в другие российские регионы. Не только в Архангельскую, но и в Калужскую, и в Ярославскую области, где в прошлом году также проходили протестные митинги. Дело в том, что подмосковные свалки, вроде Волоколамска, уже не справляются с утилизацией гигантского количества отходов, которые производит этот 15-миллионный мегаполис.

Экологи называют причиной такого положения дел неконтролируемый рост Московской агломерации. В современной России построена гиперцентрализованная система, которая влечет за собой массовую демографическую миграцию в столицу. И возрастающие отходы она сбрасывает на окружающие «провинции».

Нечто похожее наблюдалось и в Эстонии в далекие уже 1980-е годы. Тогда гражданские выступления за демократию и независимость во многом начались именно с массовых экологических протестов – против разработок фосфатов и т.д.

В январе наступившего года власти объявили о начале «мусорной реформы». Как часто бывает в России, эта «реформа» грозит обернуться лишь очередным падением уровня жизни населения. И действительно, стоимость услуг по вывозу мусора повышается. К 2024 году власти обещают построить 200 мусоросжигательных заводов. (Заметим – не перерабатывающих, а именно сжигательных, что повлечет за собой дополнительные экологические проблемы.) Этот проект поручено реализовать компании «Ростех», которая принадлежит Сергею Чемезову, близкому другу Владимира Путина. Таким образом, не только в производстве мусора, но и в управлении мусорными потоками наблюдается всё тот же московский централизм.

Поэтому довольно примечательны отличия протестующих – против мусорного полигона в подмосковном Волоколамске в прошлом году и нынешних активистов на Севере. Жители Подмосковья взывали к президенту Путину с просьбами «навести порядок», а у северян надежд на «доброго царя» нет. Они желают (см. фото) Путину отправиться на пенсию – тем более, что возраст, согласно его же пенсионной реформе, уже подошел. А также – забрать мусор в Москву, но вместо этого вернуть в Республику Коми ее налоги. Как можно заметить – экологические лозунги уже перерастают в экономические и политические.

…Нечто похожее наблюдалось и в Эстонии в далекие уже 1980-е годы. Тогда гражданские выступления за демократию и независимость во многом начались именно с массовых экологических протестов – против разработок фосфатов и т.д. Как вспоминает их участница Мари-Анн Келам, для многих тогда «экологические лозунги казались менее политическим и, следовательно, менее опасным способом бросить вызов советскому правлению».

По отношению к нынешним российским протестам Келам несколько скептична, однако недавнее выступление депутата Госсовета Республики Коми Олега Михайлова прозвучало весьма смело по привычным стандартам: «Свалка – это политическая проблема. Мы видим, как складываются отношения между регионами и федеральным центром. Архангельская область и Республика Коми огромные средства перечисляют в центр в виде налогов. Взамен нам привозят московский мусор… Это колониальная политика».