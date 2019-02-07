Европейская спецкомиссия: отмытые в банке Danske деньги, скорее всего, использовали для влияния на выборы

Председатель специальной комиссии Европейского парламента по вопросам финансовых преступлений, уклонения от налогов и налогообложения Петр Ежек сказал на сегодняшней пресс-конференции, что в случае происходившего в эстонском филиале банка Danske отмывания денег речь идет масштабной уязвимости в системе безопасности и угрозе безопасности, поскольку с большой долей вероятности, проходившие через банк деньги нерезидентов использовались для распространения дезинформации и оказания влияния на выборы в европейских странах, пишет Postimees.
«У комиссии, конечно, нет возможностей установить, куда направились деньги нерезидентов, прошедшие через эстонский филиал Danske, но на основании имеющейся информации мы можем утверждать, что определенную часть отмытых денег использовали для распространения дезинформации и для организации кампаний по оказанию влияния на европейские выборы», - сказал он.
По словам Ежека, нельзя исключать, что деньги использовали, например, для выхода Великобритании из Европейского союза, то есть для оказания влияния на референдум по Брекзиту: «Речь идет о крупнейшем скандале, связанном с отмыванием денег, и было бы чудом, если бы эти деньги не использовали с такими целями».
Спецкомиссия Tax3 общалась с представителями эстонских прокуратуры, Финансовой инспекции и Бюро данных по отмыванию денег Центральной криминальной полиции. «Наша цель – предложить, как усилить законы, чтобы это помогло воспрепятствованию в отмывании денег. Сейчас мы отправляемся в Копенгаген, чтобы поговорить с людьми, которые работали в банке в те годы, когда происходило отмывание денег», - сказал Ежек. Представители комиссии также побывали в эстонском филиале банка Danske и изучили случай с отмыванием денег в латвийском банке ABLV.
По словам Ежека, хотелось бы видеть более сильную роль Европейского союза в борьбе с отмыванием денег: «Я считаю, что у нас должно быть центральное учреждение, у которого были бы полномочия для борьбы с отмыванием денег, исполнителем мог бы быть Европейский банковский союз. Я думаю, что бюро данных по отмыванию денег по всей Европе могло бы быть единым, а обмен информацией должен стать более плотным».
И содокладчик спецкомиссии Джеппе Себастьян Кофод признал, что с отмыванием денег борются слишком бюрократически и вся система нуждается в исправлении: «Отмывание денег длилось в банке Danske с период 2007-2015 годов, что является очень большим промежутком времени, и объем денег нерезидентов, прошедших через банк, очень велик. Как это могло произойти в таком маленьком филиале? Одна часть – это собственная ответственность банка, но и способность официальных учреждений контролировать играет важную роль».
Министр финансов Эстонии Тоомас Тынисте одобрил сегодняшнюю встречу с представителями комиссии: «По своему характеру отмывание денег является международным преступлением, и важно, чтобы у нас на уровне Европейского союза для его предотвращения имелась современная регуляция и плотное сотрудничество между учреждениями. И хотя эстонская Финансовая инспекция положила конец отмыванию денег в Danske, это все же яркий пример того, как международный свод правил вместо оказания поддержки при выявлении преступления сам становится риском».
Тынисте добавил, что хотя сейчас свод правил Европейского союза и производительность эстонских надзирающих учреждений значительно улучшились, нужно все же обратить внимание на новые риски, например, опасности, связанные с криптовалютой.