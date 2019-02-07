Маршрут поезда Киев – Рига могут продлить до Таллинна уже этим летом

"Представители Эстонской железной дороги на прошлой недели встретились с украинскими коллегами и получили обзор результатов проекта маршрута. Украинская сторона готова продлить его до Таллинна. Наша компания также начала работу по выяснению местного интереса к проекту", - сообщила порталу rus.err.ee заведующая отделом коммуникации Eesti Raudtee Моника Лиллес, а также добавила, что если этот проект оправдает себя с точки зрения всех сторон, то, по предварительным данным, маршрут может быть продлен до Таллина уже в начале лета.