Эстония выдала США наркодилера, планировавшего помочь Талибану

Эстония выдала американским властям наркопреступника по имени Хаджи Абдул Сатар Абдул Манаф, сочувствующего террористической афганской группировке Талибан. Манаф пытался доставить в Нью-Йорк сотни килограммов героина, передает Postimees.
Эстонские власти задержали Манафа в Таллинне 9 октября прошлого года и передали его в среду США. Согласно подозрению, Манаф хотел направить вырученные от продажи наркотиков деньги на финансирование Талибана, пишет американское издание LawFuel.
На прошлой неделе правительство решило выдать США гражданина Эстонии. Однако пресс-секретарь министерства юстиции сообщил Postimees, что речь идет не о Манафе: это два разных случая, не связанных между собой.
Советник Государственной прокуратуры Оля Кивистик сообщила, что эстонская сторона может подтвердить лишь то, что Манафа задержали в Таллинне 9 октября прошлого года по просьбе американских правоохранительных органов.
«Поскольку речь идет о производстве, которое ведут в США, эстонская сторона не может подробнее комментировать это дело», - сказала Кивистик.