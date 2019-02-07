Эстония выдала США наркодилера, планировавшего помочь Талибану

Эстонские власти задержали Манафа в Таллинне 9 октября прошлого года и передали его в среду США. Согласно подозрению, Манаф хотел направить вырученные от продажи наркотиков деньги на финансирование Талибана, пишет американское издание LawFuel.

На прошлой неделе правительство решило выдать США гражданина Эстонии. Однако пресс-секретарь министерства юстиции сообщил Postimees, что речь идет не о Манафе: это два разных случая, не связанных между собой.

Советник Государственной прокуратуры Оля Кивистик сообщила, что эстонская сторона может подтвердить лишь то, что Манафа задержали в Таллинне 9 октября прошлого года по просьбе американских правоохранительных органов.