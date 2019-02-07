Чт, 7.02.2019
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Эстония выдала США наркодилера, планировавшего помочь Талибану

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Задержанный в Эстонии и выданный США Хаджи Абдул Сатар Абдул Манаф.

ФОТО: USA justiitsministeerium

Эстония выдала американским властям наркопреступника по имени Хаджи Абдул Сатар Абдул Манаф, сочувствующего террористической афганской группировке Талибан. Манаф пытался доставить в Нью-Йорк сотни килограммов героина, передает Postimees.

Эстонские власти задержали Манафа в Таллинне 9 октября прошлого года и передали его в среду США. Согласно подозрению, Манаф хотел направить вырученные от продажи наркотиков деньги на финансирование Талибана, пишет американское издание LawFuel.

На прошлой неделе правительство решило выдать США гражданина Эстонии. Однако пресс-секретарь министерства юстиции сообщил Postimees, что речь идет не о Манафе: это два разных случая, не связанных между собой.

Советник Государственной прокуратуры Оля Кивистик сообщила, что эстонская сторона может подтвердить лишь то, что Манафа задержали в Таллинне 9 октября прошлого года по просьбе американских правоохранительных органов.

«Поскольку речь идет о производстве, которое ведут в США, эстонская сторона не может подробнее комментировать это дело», - сказала Кивистик.

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