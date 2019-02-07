МИД РФ: сделаем все возможное, чтобы не допустить размещения ракет США в Балтии

«Я сделаю все, чтобы того, о чем вы сказали, не произошло», - сказал Рябков на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, какие действия предпримет Россия в случае размещения американских ракет в Балтийских странах и, в частности, в Эстонии.

«И я уверен, что все, кто так или иначе с нашей стороны причастен к внешнеполитической деятельности, к оборонной сфере и к обеспечению безопасности, будут работать как единая команда, чтобы не допустить возникновения ситуации, которая будет означать обрушение всего того, что на протяжении десятилетий составляло суть понятия европейской безопасности», - подчеркнул замминистра.